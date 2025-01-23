За ночь сбили четыре беспилотника над Белгородской областью

Минобороны сообщило, что в ночь на 23 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не комментировал последствия атаки дронов.

Накануне военное ведомство отчиталось о шести сбитых беспилотниках над Ростовской областью, также по одному дрону было перехвачено над Курской и Воронежской областями. В Ростовской области обломки БПЛА упали на частный дом и возле детского сада. Пострадавших и разрушений на земле во всех регионах не было.