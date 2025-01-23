Движение транспорта ограничат на Свердловской и Синопской набережных в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях дорожного движения в двух районах города. Они начинают действовать в четверг, 23 января.

Как сообщили в ГАТИ, в частности, в Калининском районе на период с 23 января по 7 апреля в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение транспорта на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта.

В свою очередь, в Центральном районе из-за реконструкции теплосети с 23 января по 28 июля ограничения вводятся при движении по Синопской набережной — на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

Водителей просят обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Приморском районе Петербурга началась подготовка к строительству путепровода через железнодорожную ветку в направлении Сестрорецка.

Андрей Цедрик