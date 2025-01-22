Началась подготовка к строительству путепровода через ж/д ветку на Сестрорецк

На строящуюся трассу М-32 доставили первую часть деталей для путепровода через ж/д пути Сестрорецкого направления и улицу Южная, сообщает пресс-служба Смольного 22 января.

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Основу пролетов сооружения длиной почти 1 км составят внушительные металлоконструкции длиной 12 м, изготовленные в Тюмени. Их транспортировка происходит поэтапно. Разгрузку осуществляют краны грузоподъемностью 120 тонн. Всего для возведения путепровода понадобятся 233 балки общим весом почти 6 тыс. тонн.

Путепровод в составе новой дороги строят по индивидуальному проекту. Предусмотрены восемь съездов, один из них будет вести на Приморское шоссе. Последний будет держаться на 23 монолитных железобетонных опорах с фундаментами на буронабивных сваях глубиной до 38 м.

Работы на трассе М-32 ведутся с минувшего сентября. Магистраль протяженностью почти 8 км строится за счет городского бюджета. Она соединит Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с перспективной трассой М-49. Согласно госконтракту, автодорогу планируется открыть в 2027 году. В дальнейшем по ней будет удобно добираться до курорта «Санкт- Петербург Марина» в Горской.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тоннель зеленой ветки метро до строящейся станции «Каменка» готов на 35%. На данный момент строители прокладывают около 250 метров в месяц. Уже установлены 884 кольца из 2507.

Андрей Маркелов