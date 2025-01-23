Банк списал всю зарплату участника СВО в счет погашения кредита

Прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения о списании зарплатных средств участника спецоперации из Туринского района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Мужчина подписал контракт в начале декабря 2024 года. У него были долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков, сообщал депутат Госдумы Максим Иванов.

Проверка инициирована после информации о том, что банк списал все деньги с зарплатной карты военнослужащего, которые поступили за участие в спецоперации. Эти средства были направлены на погашение его кредитных обязательств. В ходе проверки будет оценена законность действий банка.

Днем 23 января депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что к нему обратилась супруга участника спецоперации с просьбой разобраться в ситуации, «банк забрал в счет кредитных долгов все средства с зарплатной карты участника СВО несмотря на вновь принятый федеральный закон».