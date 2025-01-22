Клаудиньо покинул «Зенит» и продолжит карьеру в Катаре

Бразильский полузащитник Клаудиньо Луис Родригес, ранее выступавший в клубе «Зенит», перешел в катарский клуб «Аль-Садд». Защитник играл в петербургском клубе с 2021 года.

«Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к игре, которую полузащитник демонстрировал в каждом матче»,— говорится в сообщениипресс-службы «Зенита».

В 2015 году Клаудиньо начал выступать за клуб «Коринтианс», потом играл еще в четырех клубах. На Олимпиаде-2020 он выходил в стартовом составе сборной Бразилии во всех шести матчах и стал победителем турнира в Токио. В 2021 году Клаудиньо перешел в «Зенит». В питерском клубе он провел 124 матча, где забил 21 мяч и отдал 29 голевых передач.

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