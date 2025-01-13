Офисы заполнились ценами

Цены на материалы для строительства и отделки офисов на 2024 год выросли на 10,1%. Динамика замедлилась относительно 2023 года, но все же превысила общий уровень инфляции. После решения логистических проблем рост цен стимулируют ослабление рубля, зависимость от импортного сырья и высокий спрос из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости. В 2025 году участники рынка ждут дальнейшего увеличения стоимости и не исключают дефицита отдельных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Стоимость строительных материалов для офисов за 2024 год выросла на 10,1%, подсчитали в Pridex (занимается созданием и управлением офисными площадями). В 2023 году аналогичная динамика была более выраженной: прирост оценивался в 12%. Стоимость отделочных материалов за 2024 год увеличилась на 12,9% против 15% годом ранее. Для инженерного оборудования динамика составила 16% и 20% соответственно.

Строительная инфляция опередила общий рост цен.

По прогнозам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана, инфляция в РФ по итогам 2024 года составит около 9,6–9,8%.

Согласно Pridex, заметнее всего за 2024 год подорожали воздуховоды и фасонные изделия (соединительные детали для монтажа труб) — на 43%. Для систем кондиционирования динамика составила 25%, стяжных и пиломатериалов — 20%. Наименее выраженный рост цен прослеживался на гипсокартон — на 4,7% за год, системы отопления — на 5%, металлические трубные разводки и фитинги (соединяют сантехнические трубы) — на 6%. Активный рост прослеживается в сегменте материалов для отделки жилых помещений. Аналитики ранее отмечали, что по итогам января—сентября 2024 года стоимость товаров для отделки квартир выросла в среднем на 11,3%, до 9,8 тыс. руб. за 1 кв. м (см. “Ъ” от 22 ноября).

Рынок продолжает стабилизироваться после взрывного роста цен в 2022 году, констатирует коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Руководитель офисного департамента компании Invest7 Ксения Харкевич замечает, что в 2024 году оказались решены многие проблемы, связанные с нарушением логистических цепочек, невозможностью поставок тех или иных материалов, отсутствием предложения внутри страны. Но на рынок, по ее словам, продолжают влиять общеэкономические факторы: рост стоимости кредитования, инфляция и проч.

Российские производители стройматериалов сильно зависят от импортных поставок сырья, которое дорожает вслед за ослаблением рубля, отмечает гендиректор ППК «Технониколь» Владимир Марков. Сырье, по его словам, составляет 60–80% себестоимости части продукции.

Кредитная нагрузка на компании увеличилась почти в два раза, выросли коммунальные платежи и тарифы на перевозки РЖД, поднялись зарплаты, перечисляет директор по продажам компании «Роквул» Роман Карташев.

Удельный вес материалов и оборудования в себестоимости строительства составляет 60–70%, рост цен на них существенно влияет на итоговую смету, отмечают в ГК «Галс Девелопмент». В компании замечают, что стоимость материалов и инженерного оборудования в последние годы меняется регулярно.

Но рынок стройматериалов поддерживает высокий спрос. Согласно Nikoliers, за 2024 год девелоперы суммарно ввели 6,4 млн кв. м торговой, офисной и складской недвижимости в России. Это рекордный показатель за историю наблюдений. Прогноз на 2025 год предусматривает его увеличение на 25%, до 8 млн кв. м. Это создает дополнительный спрос и ажиотаж на строительные материалы и оборудование, считают в сети гибких офисов «Ключ».

Марат Хуснуллин, вице-премьер, в интервью РБК 20 декабря 2024 года: «Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза».

Дополнительный спрос на отделочные материалы могут формировать арендаторы и конечные покупатели помещений. В сегменте офисной недвижимости из-за дефицита готовых площадей многие из них, по словам Ксении Харкевич, рассматривают помещения в бетоне.

Основатель строительной компании Megrad Максим Животов не исключает, что вслед за дальнейшим ростом ключевой ставки и ослаблением рубля закупочные цены на импортные и российские материалы за январь—июнь 2025 года подорожают на 30%. Роман Карташев допускает дефицит отдельных видов продукции из-за ограниченных производственных мощностей: в условиях дорогого кредитования бизнесу сложно запускать новые и модернизировать существующие линии.

Дарья Андрианова