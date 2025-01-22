«Туристы» разошлись по разным берегам

Бывший директор Ассоциации владельцев маломерных судов (АВМС) «Турист» Никита Суходоев оспаривает смену руководства, чтобы снова возглавить организацию. Конфликт членов «Туриста» с областными властями из-за участка земли на Гребном канале завершился демонтажем лодочной станции в 2024 году. Однако лодочники снесенного «Туриста» продолжают попытки оспорить действия властей. Господин Суходоев, сейчас руководящий проектом АНО РСЦП по созданию альтернативной лодочной станции, пытался объединить конфликтующую с ним часть владельцев лодок. Однако пока стороны не договорились, а с властями не удается решить вопросы строительства новой станции на левом берегу Волги в Борской пойме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лодочная станция снесена, но борьба в судах продолжается

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Лодочная станция снесена, но борьба в судах продолжается

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Никита Суходоев в Нижегородском арбитражном суде просит признать недействительным протокол внеочередного заседания членов АВМС «Турист» от 8 сентября 2023 года, на котором его отстранили от должности и назначили нового директора Евгения Медведева. Господин Суходоев считает, что в означенную дату никакого легитимного заседания не было, а здание администрации силовым путем «захватили» его оппоненты из числа лодочников. Таким образом, он хочет вновь возглавить Ассоциацию лодочников.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в прошлом году власти демонтировали существовавшую с советских времен лодочную станцию «Турист» как самовольную постройку. Гаражи, эллинги и строения около 300 членов ассоциации были снесены, а освобожденный земельный участок был включен в проект КРТ компании Glorax. Уволенный директор «Туриста» Никита Суходоев возглавил АНО РСЦП, которому в областном правительстве решили предоставить участки на противоположном берегу Волги в Борском районе, чтобы лодочники «Туриста» могли организовать там новую станцию.

По словам Никиты Суходоева, какое-то время между членами «Туриста» существовала некая негласная договоренность о том, что часть лодочников уходит на Бор, а оставшиеся в ассоциации люди могут продолжать оспаривать в судах снос станции (суды признали демонтаж законным).

Однако активисты старой лодочной станции ежемесячно пишут жалобы на него в СК, полицию и другие ведомства, посетовал истец. «Мы приняли решение, что разделяемся, никто никого не трогает. Однако сейчас активные представители старого “Туриста” начинают нам мешать», — пояснил он. В качестве обеспечения истец просил запретить «Туристу» обращаться с различными заявлениями в суды и органы власти. Однако в этой мере суд отказал Никите Суходоеву.

На очередном заседании представитель «Туриста» Ольга Малина предоставила запись, на которой, по ее словам, Никита Суходоев устно заявил о сложении полномочий исполнительного директора. Суд изучит эту запись 27 февраля.

Также в АВМС «Турист» считают, что срок исковой давности уже истек. По словам Ольги Малиной, 14 января Никита Суходоев встретился с несколькими лодочниками и предложил мирно урегулировать спор и объединить РСЦП с «Туристом» под своим руководством. Однако присутствовавшие на встрече члены бывшей лодочной станции, по словам Ольги Малиной, не были уполномочены о чем-то договариваться с бывшим директором, а лодочники в целом с недоверием отнеслись к этому предложению, полагая, что Никита Суходоев не будет отстаивать интересы «Туриста».

По мнению Ольги Малиной, у Никиты Суходоева возникли проблемы из-за того, что лодочники не готовы приобретать участки в Борском районе и платить вступительные взносы в РСЦП.

«У Никиты Суходоева этот пункт договоренностей с властями о создании новой станции исполнить никак не получается. Очень небольшое количество лодочников готово переехать на Бор. На наш взгляд, он хочет объединиться с АВМС "Турист", чтобы от лица всех ее членов вести какие-то переговоры с правительством», — отметила Ольга Малина.

По словам Никиты Суходоева, сложности возникли с зонированием террритории. «Нам не дают необходимый вид назначения по земле, так как на прибрежной территории якобы не разрешено капитальное строительство — она находится в зоне затопления. Мы запросили все документы по зонам, которые подтапливает, и выяснили, что законодательно капстроительство разрешено, однако требуется дополнительное укрепление берега», — рассказал он.

АНО РСЦП по этому поводу обратилось в прокуратуру и хочет добиться изменения правил землепользования и застройки.

По словам Никиты Суходоева, если часть участка будет исключена из затапливаемой зоны, то возможно сразу начать строительство двух из трех запланированных рядов эллингов. Однако директор РСЦП опасается, что его организация может не получить в аренду обещанную территорию в Борской пойме, так как интерес к ней проявляют другие инвесторы. При этом господин Суходоев отрицает, что проект на Бору не интересен лодочникам. «Заинтересованных в проекте достаточно много — 50 человек уже заплатили вступительный взнос, еще около 120 человек ожидают окончательного согласования земли и разрешения на строительство. Мы будем отстаивать свою позицию, так как считаем, что заслужили альтернативную площадку под лодочную станцию. У нас пройдена стадия общественных слушаний. Однако пока никакой информации об изменении зонирования мы не получили», — добавил Никита Суходоев.

В правительстве Нижегородской области не ответили на запрос «Ъ-Приволжье».

Ксения Кучерявых