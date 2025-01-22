Сиротам кудымкарским

Судебные приставы взыскивают со столичного ООО «Квадра групп» 42,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед администрацией Кудымкара. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск местной мэрии к застройщику, построившему в муниципалитете жилье для детей-сирот. Представитель «Квадра групп» Дмитрий Седов проходит обвиняемым по уголовному делу о выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности, сейчас он находится в СИЗО. Следствие считает, что господин Седов причастен к сдаче непригодных к проживанию многоквартирных домов. Эксперты предполагают, что теперь имущество и другие активы компании арестуют, а оспорить решение суда будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель «Квадра Групп» Дмитрий Седов

Представитель «Квадра Групп» Дмитрий Седов



Отделом судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам города Перми 17 января возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Квадра групп» 42,5 млн руб. Данные об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск администрации Кудымкарского муниципального округа к московскому застройщику ООО «Квадра групп». Истец требовал взыскать с общества затраты, которые понес местный бюджет для устранения дефектов, допущенных при строительстве многоквартирного дома по ул. Виталия Онькова, 24б. Исполнительный лист был выдан судом 27 декабря.

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. На аукцион выставлялся участок площадью 2,8 га, победителю он достался за 1,9 млн руб. В планах было возвести в течение года шесть трех- и четырехэтажных домов в Кудымкаре. В первых трех домах предполагались квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры. При этом один трехэтажный дом должен был предназначаться под квартиры для детей-сирот, еще две трехэтажки — под переселение из ветхого и аварийного жилья, все остальное планировалось выставить на продажу.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», соинвестором ООО тогда должна была стать инвестиционная компания «Витус». Об этом сообщал тогдашний акционер «Витуса», бывший первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин. Вчера он не ответил на звонки «Ъ-Прикамье». В 2018 году Центробанк отозвал у инвесткомпании лицензию. 100% долей столичного ООО «Квадра групп» с 2014 года владеет Антон Егошин, числящийся учредителем еще четырех компаний из Пермского края, включая ООО «Кунгурский машзавод». Сам застройщик с 2020 года не раскрывает о себе отчетность, в последнем периоде он показал убыток в размере 49 млн руб., говорится в сервисе Rusprofile.

Как следует из материалов дела, администрация Кудымкарского муниципального округа обратилась с иском к ООО «Квадра групп» в апреле прошлого года. По мнению истца, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока. Факт несоблюдения ответчиком строительных норм и правил истец подтвердил заключением экспертизы. Согласно выводам экспертов, при строительстве объекта не были выполнены мероприятия по водоотведению поверхностной и атмосферной влаги от наружных стен и фундаментов.

11 января был арестован представитель ООО «Квадра групп» и экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.

Партнер коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики «Уголовно-правовая защита бизнеса» Владимир Агапов пояснил, что, согласно решению суда, ответчик был надлежащим образом уведомлен о разбирательстве дела, однако отзыва на иск и каких-либо доказательств, опровергающих позицию администрации, не представил. Такое поведение ответчика ограничивает его процессуальные возможности для оспаривания решения. Если общество решит оспорить настоящее решение, ему придется представить в суд доказательства отсутствия недостатков объекта либо факты его неправильной эксплуатации.

«Чаще всего причинами возведения ненадлежащих зданий является замена материалов, которая происходит либо из-за отсутствия на рынке нужных ресурсов, либо из-за желания исполнителя сэкономить»,— считает эксперт.

По словам соучредителя юридической компании a.t.Legal Николая Титова, в ходе исполнительного производства будет наложен арест на имущество, деньги и другие активы компании. «В будущем возможно банкротство общества с привлечением его руководства к субсидиарной ответственности по долгам фирмы»,— полагает он.

Анастасия Леонтьева