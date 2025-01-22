Плавали их денежки

ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК), в залоге у которого находится здание бассейна «БМ», сменило владельца. Новым собственником компании стал Алексей Пыхтеев, которому принадлежит ООО «Бизнес-Контакт», считающееся дружественным бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Управляющее бассейном ООО «БМ» задолжало ПФК 65 млн руб., при этом в самом ООО уже несколько лет развивается корпоративный конфликт. По 50% общества принадлежат его гендиректору Елене Семеновой и ООО «Консалтинг-Сервис», у которых разные взгляды на управление бассейном. Господин Пыхтеев говорит, что намерен заниматься развитием актива и уже провел переговоры с собственниками. Эксперты указывают, что у ПФК есть целый ряд вариантов установления контроля над ООО «БМ». В частности, инвестор может стать участником общества через увеличение его уставного капитала или выдать ему конвертируемый заем.



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Смена владельца ООО «Пермская финансовая корпорация», по данным «СПАРК-Интерфакс», произошла 24 декабря прошлого года. С этой даты 100% общества принадлежат бизнесмену Алексею Пыхтееву. Господин Пыхтеев является владельцем ООО «Бизнес Контакт», которое считается дружественным бывшему губернатору Кировской области и экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Никите Белых. Сам господин Белых возглавлял федерацию плавания Прикамья и принимал участие в местных соревнованиях. Будучи губернатором, Никита Белых участвовал в строительстве в регионе водных объектов, в том числе бассейнов.

ПФК была зарегистрирована в июле 2017 года, до 12 июля 2024 года ее единственным учредителем и директором был предприниматель Игорь Фомин, в прошлом гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Летом 100% долей в ООО перешли к Константину Давлетшину, который передал их Алексею Пыхтееву. Компания практически не ведет финансово-хозяйственной деятельности. По данным «СПАРК-Интерфакс», у нее отсутствует собственный капитал. Основным активом ООО «Пермская финансовая корпорация» является право требования 65 млн руб. с ООО «БМ», управляющего одноименным спорткомплексом с 50-метровым бассейном. Здание спортивного объекта находится в залоге у ПФК.

ООО «БМ» владеет одноименным бассейном, который был приватизирован в 1993 году. Общество контро­лируется Еленой Семеновой (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-Сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). В 2018 году «Пермская финансовая корпорация» выкупила у одного из пермских банков право требования долга с ООО «БМ». После этого здание бассейна несколько раз выставлялось на торги, которые не состоялись из-за отсутствия заявок. В 2020 году по заявлению администрации Перми суд признал бассейн «БМ» социально значимым объектом. Это означает, что его имущественный комплекс может использоваться только по прямому назначению.

Алексей Пыхтеев сообщил «Ъ-Прикамье», что планирует развивать спортивный комплекс «БМ». По его словам, с руководством «БМ» уже проведены предварительные переговоры. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество»,— добавил бизнесмен, уточнив, что для его вхождения в проект как инвестора необходимы еще некие юридические решения.

Елена Семенова пояснила «Ъ-Прикамье», что в курсе смены собственника ПФК. По словам госпожи Семеновой, лично на нее с предложениями никто не выходил, поэтому она пока не видит предмета для обсуждения. «Мы всегда рады партнерам, желающим развивать объект и нашу школу плавания»,— подчеркнула директор ООО «БМ».

Стоит отметить, что в ООО «БМ» уже много лет не прекращается конфликт между учредителями. В разное время они обвиняли друг друга в попытках рейдерского захвата общества и его имущества и махинациях с денежными средствами компании. В 2022 году представители «Консалтинг-Сервиса» безуспешно пытались через суд отстранить Елену Семенову от исполнения обязанностей директора.

Знакомый с ситуацией источник полагает, что перед приобретением долей в ПФК Алексей Пыхтеев уже договорился с собственниками ООО «БМ» о взаимодействии. «В противном случае выкупать задолженность с целью развития спорткомплекса смысла нет»,— говорит собеседник. По словам источника «Ъ-Прикамье», развивать объект 1977 года постройки в нынешнем состоянии будет довольно сложно, поэтому необходима его масштабная реконструкция.

Руководитель судебно-арбитражной практики Asto Consulting Вероника Челнокова отмечает, что если актив действительно интересен инвестору, возможны различные варианты получения контроля над ним: от реструктуризации долгов до реализации дефолтного сценария с приобретением актива в процедуре банкротства. Самый простой вариант — это его передача инвестору в собственность в счет погашения долга. Кроме того, инвестор-кредитор и должник могут превратиться в компаньонов, например через подписание договора конвертируемого займа. Он даст право инвестору в определенных случаях требовать либо возврата средств, либо их конвертации в долю в компании. «Для уменьшения рисков споров между участниками обычно заключается корпоративный договор, в котором могут быть прописаны правила управления компанией, дополнительные инвестиции и способы разрешения конфликтов»,— рассказывает эксперт.

По словам госпожи Челноковой, в случае с ООО «БМ» может быть использован целый комплекс механизмов. Например, уставный капитал общества может быть увеличен за счет вклада ПФК. «Фактически такого вклада не будет, поскольку в счет него зачтется текущий долг „БМ“, но после этого Пермская финансовая корпорация станет мажоритарным участником ООО, получит право контролировать деятельность общества и может значительно с меньшими рисками предоставить дополнительные инвестиции,— поясняет эксперт.— Дополнительные инвестиции могут быть предоставлены под залог актива, а также под поручительство и залог долей текущих участников».

Дмитрий Астахов