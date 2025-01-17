Мешков потребовал активизировать работу полиции Новоуральска с мошенниками

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков потребовал от полиции Новоуральска активизировать работу по защите граждан от мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, такое заявление было сделано на совещании по итогам работы полиции Новоуральска за 2024 год. Генерал обратил внимание на проблему подростковой преступности, указав на то, что несовершеннолетними было совершено 39 преступлений.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Новоуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом Александр Мешков отметил положительную динамику. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 53% (до 57). С 21 до 12 уменьшилось число ДТП и с 21 до 11 — количество погибших в них граждан. Улучшилась обстановка в общественных местах, где зафиксировано на 47% меньше противоправных фактов. На совещании были отмечены успехи в борьбе с оборотом наркотиков.

«Положительная динамика оперативной обстановки свидетельствует о реальном конструктивном взаимодействии всех правоохранительных органов Новоуральска и муниципалитета»,— отметил Александр Мешков.

Территория обслуживания межмуниципального управления МВД по ЗАТО Новоуральска составляет порядка 501 кв. км, а численность проживающего населения около 82 308 человек. Управление возглавляет подполковник Василий Соколовский. В гарнизонном рейтинге подразделение занимает 7 место.

Полина Щуцкая