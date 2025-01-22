Мигрантов осмотрят без частностей

Комитет по охране здоровья Госдумы намерен обратиться в правительство РФ с предложением о запрете проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов. Об этом “Ъ” заявил глава комитета Сергей Леонов. Парламентарий полагает, что мера поможет в борьбе с «масштабной проблемой», когда значительная часть мигрантов проходит врачебный контроль «только на бумаге», а также обеспечит дополнительные поступления в госказну. Это даже более жесткая мера, чем выдвинутое несколькими днями ранее предложение Минздрава РФ, озаботившегося той же проблемой. Ведомство готовится ввести административные штрафы для руководителей клиник за нарушение процедуры медосвидетельствования иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты полагают, что с освидетельствованием мигрантов государство справится и без участия частных клиник

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Депутаты полагают, что с освидетельствованием мигрантов государство справится и без участия частных клиник

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предлагает запретить проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на ВИЧ-инфекцию. «Значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране,— говорит господин Леонов.— Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге». Он предлагает поставить процесс под государственный контроль. Это, уверен Сергей Леонов, позволит «снизить количество нарушений или свести их до нуля», а также обеспечит дополнительные поступления в казну государства. «В целом проблема носит масштабный характер, именно поэтому мы обратили на нее внимание. Будем готовить обращение в правительство в самое ближайшее время»,— пояснил “Ъ” господин Леонов.

Закон «О правовом положении иностранных граждан» обязывает иностранцев, прибывших в РФ с рабочей целью, проходить медосмотр — это необходимо им для получения патента и разрешения на работу. Медицинский документ также понадобится всем иностранным гражданам, планирующим остаться в России более чем на три месяца. Процедуру нужно проходить раз в год. По данным Пограничной службы ФСБ России, в Россию с целью работы в 2023 году прибыло более 4,5 млн человек.

Чуть ранее, 20 января министерство здравоохранения РФ опубликовало проект поправок к КоАП, вводящих административную ответственность для должностных лиц и медорганизаций за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан. В Минздраве напомнили, что порядок проведения процедуры утвержден ведомственным приказом, а перечень медорганизаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования на территории субъекта РФ, обязаны установить региональные власти. Несмотря на ужесточение мер по контролю в сфере миграции, значительная часть иностранных граждан не проходит медосвидетельствование, а в случае выявления у них опасных инфекционных заболеваний скрывается от органов исполнительной власти, говорится в пояснительной записке к проекту. Уклонение мигранта от прохождения медосвидетельствования влечет наложение административного штрафа от 2 тыс. до 4 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ. При этом в КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность за нарушение процедуры для медорганизаций или должностных лиц. Минздрав считает целесообразным установить ее, дополнив главу 18 КоАП РФ ст. 18.21.

Размер штрафов составит для физических лиц от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 250 тыс. до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Отметим также, что в конце прошлого года президент Владимир Путин издал указ №1126, согласно которому иностранцы и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из России либо с 1 января по 30 апреля 2025 года «урегулировать свое правовое положение», в том числе предоставить документы о прохождении медосвидетельствования.

Медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко объясняет, что правоохранительные органы в случае выявления фактов выдачи ложных справок лицам, претендующим на получение разрешения на проживание в РФ, возбуждают уголовные дела по ст. 159 УК (мошенничество). Как правило, в суде врачи получают условный срок, говорит госпожа Гриценко. По мнению адвоката, вопрос исключения частных клиник из этого процесса неправомерен, так как лицензия выдается «на медицинскую деятельность» целиком — на нее имеют право учреждения всех форм собственности. Гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин соглашается с этим мнением: «Есть институты лицензирования и есть серьезная работа надзорных органов. Они способны отделить медорганизации, которые работают по высоким критериям и не допускают нарушения и которые могут работать с нарушениями. Сейчас есть много частных клиник, которые готовы работать не хуже государственных».

Наталья Костарнова