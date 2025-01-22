Павел Сниккарс стал гендиректором «Т Плюс»

Гендиректором энергетической компании «Т Плюс» стал бывший замминистра энергетики Павел Сниккарс. Полномочия Александра Вилесова, который возглавлял компанию с апреля 2023 года, прекращены досрочно. Он продолжит работу в структурах акционеров компании. Ранее о кадровых перестановках сообщали источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сниккарс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Сниккарс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Сниккарс приступит к работе в качестве генерального директора 23 января, говорится в сообщении «Т Плюс». Совет директоров компании избрал его на должность на заседании сегодня, 22 января. Срок его полномочий истекает в 2028 году.

Павел Сниккарс занимал пост заместителя главы Минэнерго с 2020 по 2024 год. В министерстве он курировал развитие тепло- и электроэнергетики.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Т Плюс" ждет новая энергия».