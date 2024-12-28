OpenAI меняет бизнес-модель

Разработчик Chat GPT превратится в коммерческую компанию, но конкуренты пытаются этого не допустить. В структуру OpenAI входят два блока: один — для зарабатывания денег, другой — НКО, контролирующая правление. По замыслу совета директоров, компания учредит отдельное юрлицо, которое сможет торговать акциями. При этом некоммерческая часть останется и получит долю в новой организации. Нетипичная бизнес-модель не раз вызывала внутренние противоречия в OpenAI. Спустя три года после запуска проекта из него вышел Илон Маск, а в 2024-м без объяснения причин его покинули сразу несколько руководящих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Новый формат поможет учесть интересы инвесторов и при этом предупредить этические риски, объясняет сооснователь AIAcademy Александр Горный: «Они хотят стать public benefit corporation — это обычное акционерное общество. Но когда они принимают ключевые решения, директора обязаны заботиться не только о прибыли акционеров, но и еще о каком-то общественном интересе. Условно говоря, если очень выгодно делать AGI, но это опасно для человечества, то в обычной коммерческой компании директора обязаны проголосовать за, а в public benefit они должны проголосовать против, потому что это представляет угрозу для этого общества.

Если у них все получится, то конфликта дальше не будет. Само преобразование будет сложным, все собираются судиться, что так нельзя. И правда есть какая-то несправедливость: компания создавалась как нацеленная на общее благо. Они хотели сделать человечество лучше, им все помогали, а потом они превратились в коммерческий стартап, зарабатывают деньги, собираются быть монополистами и все такое».

По информации телеканала CNBC, убытки OpenAI в 2024 году составили $5 млрд. Осенью инвесторы поставили компании ультиматум: либо в ближайшие два года меняется корпоративная структура, либо более $6,5 млрд, которые выделили Microsoft, Nvidia, японский SoftBank и инвестиционная фирма Объединенных Арабских Эмиратов MGX, превратятся в долг. Прежняя модель изначально была обречена, считает член комиссии по стандартизации искусственного интеллекта Французской ассоциации по стандартизации (AFNOR) Александр Тюльканов: «Все развивается логично. Организации, которые хотят дополнительные инвестиции внести, им более понятная нужна, четкая, структура коммерческая, которая гарантирует их бизнес-интересы. Эксперимент, который проводила компания с промежуточной некоммерческой прослойкой, показал свою несостоятельность, когда мы увидели корпоративный конфликт. Тогда члены совета директоров попытались исключить генерального директора из OpenAI. Собственно, механизм с возможностями членов совета директоров влиять в том направлении, которое противоречит бизнес-интересам, обеспечит большую привлекательность компании для инвестиций и будет способствовать развитию продуктов».

В свою очередь Илон Маск через суд потребовал остановить переход на коммерческую основу, так как это не соответствует первоначальной филантропической миссии. Кроме того, корпорация Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России, направила генпрокурору Калифорнии письмо, в котором отмечается, что некоммерческая часть компании продолжит получать льготы и субсидии. Помимо этого, бывшие сотрудники высказывались, что OpenAI жертвует безопасностью персональных данных во имя заработка.

Доказать эти обвинения будет дорогостоящей процедурой, но конкуренты серьезно опасаются потенциала компании, так что могут рискнуть, полагает адвокат по международному праву Григорий Красовский: «Любой, кто делал пожертвования в пользу OpenAI, особенно крупные суммы, как Илон Маск, и докажет в судебном порядке, что информация, предоставленная ему, была преднамеренно недостоверной для того, чтобы получить от него деньги, то, конечно, суд может обязать эту организацию вернуть средства. В зависимости от штата, также заставить возместить и юридические расходы, и применить штрафные санкции.

Есть ли тут вопросы к законности вообще такой бизнес-модели? Тут может быть серьезная тема для расследования Американской федеральной комиссией по ценным бумагам. Есть такое понятие, как "корпоративное стервятничество" при реорганизации организации, для того чтобы из нее вытянуть самое ценное, например, ноу-хау, технологии, интеллектуальную собственность или какую-то вот рабочую такую модель, торговую марку, и охват рынка, и узнаваемость, и уже достаточно ценную базу данных по пользователям. И по запросу можно показать, что сами условия такого spin-off несправедливы».

OpenAI представила ChatGPT в 2022 году. С того момента оценочная стоимость компании выросла до $157 млрд.

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Анжела Гаплевская