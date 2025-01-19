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Коммерсантъ FM
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Искусственный интеллект ведет разведку

Как спецслужбы используют нейросети

Шпионов разных стран мира снабдят искусственным интеллектом: разведслужбы вступили в гонку за превосходство в области развития нейросетей. Прогноз о влиянии машинного разума на международную политику и национальную безопасность опубликовал американский политологический журнал Foreign Affairs. По мнению аналитиков, подобные разработки пригодятся президентам для быстрого принятия решений и влияния на население других государств. Что искусственный интеллект уже делает для разведки? И на какие правительства работает? Выясняла Светлана Белова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Искусственный интеллект уже несколько лет «служит» в разведке: он собирает и анализирует самую разную информацию — от газетных заметок до спутниковых снимков. Обработка происходит за считанные часы, а резюме формируется по заданным параметрам, что называется, под заказчика, например, когда военное руководство хочет увидеть полную картину передвижения вооруженных сил противника. Подобные методы используют разные страны. И для российских спецслужб это уже привычный рабочий инструмент, заметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин:

«Одно из применений искусственного интеллекта в этой сфере — это анализ изображений, получаемых с помощью космической разведки, что на несколько порядков ускоряет время обработки полученной из космоса информации и позволяет эффективно использовать ее для целеуказания. Это уже имеет очень большие последствия. Технологии используются также для сбора данных из социальных сетей, поэтому как раз сейчас идет борьба: стороны стараются пресекать публикации разного рода фото- и видеоматериалов, касающихся и передвижения военной техники, и прилетов именно потому, что это очень легко становится обрабатывать».

Почему умение работать с нейросетью становится базовым навыком для всех

Гораздо лучше, чем человек, нейросети справляются с анализом текстов и визуальными образами. Так журнал Foreign Affairs приводит в пример опыт Израиля. С помощью ИИ там искали среди жителей сектора Газа боевиков «Хамаса» и обрабатывали похищенный секретный архив, который касается ядерной программы Ирана. А это 55 тыс. страниц документов на фарси и еще 55 тыс. файлов с фотографиями и видео. Искусственный интеллект помог узнать, готовит ли Тегеран ядерную бомбу. Но пока ИИ делает слишком много ошибок, доверять ему в таких вопросах нельзя, предупреждает генеральный директор компании «Интемс» Алексей Титов:

Как обучают нейросети

«Какие-то сложные вещи, например, драки ни один искусственный интеллект пока не может обнаруживать с минимальным количеством ошибок. То же самое — системы распознавания лиц: если мы говорим про уличные камеры, то коэффициент распознавания у них достаточно низкий просто в силу сложных условий.

Именно снижение количества ошибок в сложной аналитике кардинально изменит информацию».

Управлять ситуацией в мире будет та страна, которая первой сможет научить ИИ и голосовые программы работать без погрешностей, говорят эксперты. Сейчас основная борьба разворачивается между США и Китаем, а вот Россия в этой гонке технологий в аутсайдерах, отметил основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «У нас много компаний и частных групп, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Но, к сожалению, у них нет доступа к инфраструктурным возможностям, конкретно к серверам, на которых можно было бы дообучать модели, потому что они стоят просто космических денег, если их покупать. Если арендовать, то мощности достаточно лимитированные, условно, локально серверов, наверное, хватает.

Много компаний и корпораций типа "Яндекса" и других игроков в сфере IT, у которых есть собственные мощности, но их катастрофически мало по сравнению с тем, что имеют наши так называемые партнеры».

Тем не менее у российских разведслужб есть преимущества: они хорошо умеют собирать информацию и могут привлекать толковых специалистов для написания программ. Но до реальной обработки данных дело не идет, считает председатель комитета по информационным технологиям в области автоматизации бизнес-процессов и разработки отечественного ПО с использованием искусственного интеллекта московской «Деловой России» Роман Гречаник: «ИИ состоит, грубо говоря, из двух частей. Первая — алгоритмическая. Для этого требуются программисты, математики, и таких специалистов достаточно в России, у нас очень крутые и классные эксперты. А второй аспект — это технологии, для которых требуется развитая соответствующая инфраструктура. Здесь мы сильно отстаем.

Если брать разведку, сбор данных, то у нас это направление развито. Соответственно, собрав необходимый объем данных, дальше мы уже используем искусственный интеллект. И вот тут в десятку мы не входим».

В перспективе спецслужбы США планируют научить ИИ прогнозировать потенциальные угрозы и сообщать о них экспертам, например, о запланированных запусках ракет противника и перемещениях войск. И Вашингтон не жалеет на это денег: только на серверную инфраструктуру и системы хранения данных к 2030 году планируется потратить более $400 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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