Компания зарегистрирована 26 апреля 2006 года. В октябре 2009 года аэропорт Пулково, «Воздушные ворота Северной столицы» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о реконструкции, развитии и эксплуатации аэропорта на основе государственно-частного партнерства сроком на 30 лет. Согласно ему, с 2013 года компания помимо налогов выплачивает городу 11,5% прибыли от проектной деятельности. С 29 апреля 2010 года она осуществляет управление всеми операционными процессами Пулково.

C декабря 2023 года ООО «Воздушные ворота Северной столицы» принадлежит ООО «Холдинг ВВСС», среди учредителей которого структуры ВТБ, РФПИ и др. Ранее 25% «Холдинга ВВСС» владел холдинг Fraport AG (Германия), 9 декабря 2024 года этот пакет перешел компании Orbit Aviation, дочерней структуре государственного фонда Омана Saturn. По данным СПАРК, выручка ООО «Воздушные ворота Северной столицы» за 2023 год составила 23,01 млрд руб., чистая прибыль — 5,26 млрд руб.