СПбМТСБ объявила о ребрендинге и смене названия

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил о создании Национального биржевого ценового агентства и подготовке площадки к ребрендингу. Он добавил, что новым названием СПбМТСБ может стать «Петербургская биржа».

«Совсем скоро мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. У нас зарегистрировано около 700 индикаторов и большое число различных инструментов… Мы хотели бы создавать, публиковать цены на различные товары. У нас для этого есть вся необходимая материальная и техническая база, а также значительное число самых лучших специалистов»,— сказал Игорь Артемьев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил господин Артемьев, полное название АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» останется прежним. Новое название «Петербургская биржа», по его словам, станет данью уважения первой бирже в России, которая была основана в 1703 году.

Президент торговой площадки также сообщил, что чистая прибыль СПбМТСБ в 2024 году, по предварительной оценке, выросла на 79%, до 6,8 млрд руб. Операционные доходы составили 11,9 млрд руб. (+66%). Число участников торгов и их клиентов увеличилось на 12%, до 7,1 тыс.

О деятельности СПбМТСБ — в материале «Ъ» «Своя в доску биржа».