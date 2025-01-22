Претендентам продлили сроки

Курганская городская дума почти на месяц продлила срок приема документов на участие в конкурсе на должность мэра. С 28 декабря по 21 января никто не изъявил желания стать главой города. Накануне экс-депутат гордумы Яков Сидоров, ранее объявивший о намерении участвовать в повторном конкурсе, попросил гордуму продлить срок приема документов из-за того, что не успевает подготовить программу. В декабре 2024 года конкурс провалился после отказа одного из двух кандидатов. Эксперты считают, что причина проволочек в том, что губернатор Вадим Шумков до сих пор не определился с кандидатом в мэры Кургана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурс на пост мэра Кургана срывается в третий раз

Фото: Пресс-служба Курганской городской думы Конкурс на пост мэра Кургана срывается в третий раз

Фото: Пресс-служба Курганской городской думы

Срок приема документов на участие в повторном конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Кургана продлен до 14 февраля. Такое решение принято Курганской городской думой на первом в этом году заседании 22 января.

Также были скорректированы сроки конкурсных процедур. Так, первый этап, где будут рассмотрены документы претендентов на должность, состоится 28 марта. Второй этап с индивидуальным собеседованием запланирован на 4 апреля. Итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов, из которых депутаты выберут главу, назначено на 9 апреля. Ранее планировалось завершить конкурс 5 марта.

Документы на участие в повторном конкурсе принимались с 28 декабря 2024 года по 21 января 2025 года (включительно). Ни одного заявления не поступило.

В последний день подачи документов, 21 января, экс-депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, ранее объявивший о намерении участвовать в повторном конкурсе, попросил продлить срок приема заявок. По словам потенциального кандидата в мэры, он не успел подготовить программу, поскольку получил много предложений от разных общественных объединений и не смог их пока «переработать». «Не хочется относиться формально, потому что эта программа не только для конкурса на пост главы города. Думаю, с нашими друзьями и товарищами будем брать ее за основу при участии в выборах в областную думу»,— сообщил Яков Сидоров.

Кроме экс-депутата никто не заявлял о намерении участвовать в конкурсе.

Новый отбор кандидатур на должность гордума объявила 19 декабря 2024 года сразу после того, как признала несостоявшимся конкурс, объявленный в октябре. Тогда на должность главы Кургана претендовали три человека: временно исполняющий обязанности мэра Антон Науменко, исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский и экс-депутат гордумы Яков Сидоров. Последний не прошел индивидуальное собеседование. Господин Жуковский отказался от участия в конкурсе из-за того, что получил мандат депутата гордумы.

В мае 2024 года в Кургане не состоялся еще один конкурс на должность главы. Тогда от участия в последний момент отказались два отобранных комиссией кандидата — Дмитрий Жуковский и врио мэра Анастасия Аргышева.

Должность главы Кургана остается вакантной после отставки Елены Ситниковой в январе 2024 года. Она руководила городом с июля 2021 года. В конце декабря 2023-го Елена Ситникова стала фигуранткой уголовного дела по ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность должностного лица, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). Курганские СМИ сообщали, что дело связано с природными пожарами в мае 2023 года, когда пострадали жители поселка Смолино.

Уральский политолог Александр Безделов считает, что перенос сроков очередного конкурса на пост главы Кургана обусловлен тем, что губернатор Зауралья Вадим Шумков до сих пор не определился с кандидатурой.

«Мы не будем отрицать, что кандидатура мэра зависит от губернатора. В данном случае Курган — витрина региона, фактически в ручном режиме управляет городом Вадим Шумков для того, чтобы были видны достижения его как губернатора и Курганской области в целом. На мой взгляд, Вадим Шумков до конца не определился, либо идут переговоры по кандидатуре, которая появится, возможно, из другого региона. Все зависит исключительно от одного человека, который не определился до настоящего момента с кандидатурой мэра»,— считает Александр Безделов.

По его словам, Антон Науменко, временно исполняющий обязанности главы города с мая, является переходной, технической фигурой. «Если бы он был фаворитом, то конкурс бы давно уже состоялся. Я бы не убирал со счетов предыдущего мэра Ситникову, которой могут переквалифицировать статус в уголовном деле, и она может вернуться к работе»,— говорит политолог.

Юлия Гарипова