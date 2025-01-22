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Для строительства Южной АЭС рассматривают площадки в Волгодонске и Новочеркасске

Для строительства Южной атомной электростанции рассматривают три возможные площадки. Одна из них находится в Волгодонске, другая в Новочеркасске Ростовской области, третья — в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление начальника отдела управления жизненными циклами АЭС Росатома Марины Киселевой, выступившей в Госдуме.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый блок Южной АЭС будет построен к 2036 году. Предполагается, что мощность электростанции составит 1200 МВт.

Площадка в Волгодонске, где уже сейчас действуют четыре энергоблока Ростовской АЭС, соответствует требованиям. Однако в случае ее выбора потребуется начать крупное строительство — для реализации проекта нужно будет построить три высоковольтных линии по 500 киловольт для выдачи мощностей станции до потребителя.

Площадка Новочеркасской ГРЭС также соответствует требованием, однако в правительстве Ростовской области опасаются, что строительство на ней вызовет социальное напряжение.

Кристина Федичкина

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