Никто не купил бывшее общежитие Мичуринского ГАУ за 30,5 млн рублей

Несостоявшимся признали аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского агроуниверситета (МичГАУ) на улице Революционной в Мичуринске Тамбовской области. Такое решение было принято из-за того, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Это следует из документации тендера. Предыдущий аукцион по реализации лота не состоялся по той же причине.

Начальная цена имущественного комплекса составляла 30,5 млн руб. В его состав входили пятиэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м. и земельный участок на 0,08 га. Согласно документации, они находятся в центре города. Рядом расположены Коллекционный сад Мичуринского государственного аграрного университета и ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье».

В декабре бывшее здание МичГАУ выкупила с торгов местная предпринимательница Татьяна Проскурякова. Договор с ней решили заключить по начальной цене лота в 4,7 млн руб.

Алина Морозова