Тамбовская предпринимательница выкупила бывшее здание МичГАУ за 4,7 млн рублей

Бывший имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) в тамбовском Мичуринске выкупила с торгов местная предпринимательница Татьяна Проскурякова. Она была единственным участником аукциона, поэтому договор купли-продажи с ней заключат по начальной цене лота в 4,7 млн руб. Это следует из документации тендера.

По данным Rusprofile, госпожа Проскурякова была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Тамбове в августе 2023 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Она также является учредителем четырех действующих тамбовских организаций: ООО «Ресайкл полимер групп» (доля в 100%; занимается производством пластмассовых изделий), ООО «ТФК» (40%; производство строительных конструкций, изделий и их частей), ООО «Прайм фитнес Аврора» (30%; деятельность спортивных объектов) и ООО «Принт-сервис» (50%; издательская деятельность).

В состав лота входили двухэтажное здание площадью 290,3 кв. м и земельный участок на 0,04 га. Они расположены на улице Революционной, напротив колледжа МичГАУ и в окружении «развитой инфраструктуры». По мнению продавца, там можно разместить магазины, предприятия общественного питания, офисы.

Первый аукцион по реализации этого имущественного комплекса не состоялся из-за отсутствия желающих принять участие в нем.

Сейчас федеральный институт в сфере жилищного развития «Дом. РФ» повторно пытается продать пятиэтажное здание с земельным участком в Мичуринске за 30,5 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января.

Алина Морозова