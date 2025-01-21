Удмуртия экспортировала 1 тысячу веников в ОАЭ с начала 2025 года

Удмуртия экспортировала 1 тыс. дубовых и пихтовых веников в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 по 21 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике, за аналогичный период 2024 года вывоз веников в ОАЭ не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Управление проконтролировало отправку 550 пучков сушенной травы (полынь горькая, багульник, таволга). Образцы продукции направили в лабораторию. Испытания не выявили карантинных вредных организмов — продукция соответствует фитосанитарным требованиям ОАЭ.

По итогам проверки владельцу продукции выдали фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.