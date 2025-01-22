Вернули к выборам

Бывший глава фракции ЛДПР в заксобрании Кировской области Владимир Костин вернулся в администрацию главы и правительства Удмуртии на должность заместителя руководителя. Он уже занимал этот пост в течение месяца в 2022 году. Господин Костин будет курировать вопросы внутренней политики и взаимодействие с партиями. Эксперты связывают назначение с запланированными в ближайшие три года выборными кампаниями и потребностью усилить внутриполитический блок. При этом они разошлись во мнениях, даст ли это дополнительные очки региональному отделению ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Заксобрания Кировской области Фото: пресс-служба Заксобрания Кировской области

Владимир Костин назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии (АГиП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель администрации Александр Журавлев. «В администрации он будет курировать управление внутренней политики и те, которые взаимодействуют с муниципалитетами, политическими партиями. В этом ему поможет опыт работы в бизнесе, органах исполнительной и законодательной власти, политических партиях. Уверен, эти знания пригодятся для решения задач в Удмуртии, тем более регион для него не новый»,— написал господин Журавлев.

Сам Владимир Костин сказал «Ъ-Удмуртия», что пока не готов комментировать задачи, которые ему предстоит решать в новой должности.

С 2017 года он был депутатом заксобрания Кировской области, а в 2021-м возглавил там фракцию ЛДПР и комитет по законодательству и местному самоуправлению. В 2022 году, по данным «Ъ-Удмуртия», господин Костин курировал предвыборную кампанию ЛДПР в Госсовет Удмуртии.

Кроме того, источники сообщали, что он оказывал помощь единороссам в борьбе с коммунистами на тех выборах. Тогда ЛДПР получила 13,6% голосов избирателей, заняв по региону третье место, а по голосам в Ижевске — второе, опередив КПРФ. За счет одномандатников фракция ЛДПР в Госсовете получила пять мест, тогда как у КПРФ три депутата.

10 октября 2022 года Владимир Костин был назначен на должность первого замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Тогда руководителем администрации был Сергей Смирнов. В ноябре 2022 года стало известно об уходе Владимира Костина на пост заместителя руководителя центрального аппарата партии ЛДПР.

Вновь его имя появилось в информационной повестке Удмуртии в начале октября 2024 года, когда избирком республики передал ему мандат депутата Госсовета по списку ЛДПР, освободившийся после досрочного сложения полномочий Рената Ягафарова. 14 января 2025 года Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия депутата Владимира Костина на основании письменного заявления.

Политолог Александр Балицкий полагает, что назначение Владимира Костина связано с грядущими выборными циклами. В сентябре 2025 года пройдут выборы в городские думы Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги, в 2026 году — в советы депутатов районов республики, а также в Госдуму РФ, в 2027 году — выборы главы Удмуртии, а также депутатов Госсовета республики.

«ЛДПР в регионе продолжает усиливать свои позиции, особенно на фоне не очень удачных кадровых решений в КПРФ. Такие изменения позиций партий происходят и на федеральном уровне. Я не исключаю, что на предстоящих выборах может сложиться своего рода альянс “Единой России” и ЛДПР, чтобы ухудшить положение коммунистов»,— считает эксперт.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов считает, что привлечение такого опытного политического менеджера, как Владимир Костин, свидетельствует о необходимости усилить внутриполитический блок.

«Я думаю, что он приглашен именно под задачи избирательных кампаний, которые будут проводиться в ближайшие три года. Вероятно, руководство республики осталось не удовлетворено результатами выборов президента России в Удмуртии в 2024 году. В республике был один из самых низких результатов по явке и по поддержке действующего главы государства. Я думаю, что были сделаны определенные выводы»,— отмечает господин Труфанов.

О причинах возвращения Владимира Костина ему рассуждать сложно, эксперт предполагает, что, возможно, сейчас совпали желания администрации в укреплении внутриполитического направления и самого Владимира Костина попробовать себя в органах исполнительной власти. За месяц работы в 2022 году он в принципе мало что мог успел сделать, однако, вероятно, неплохо себя проявил.

При этом он сильно сомневается, что приглашение на работу в АГиП выходца из ЛДПР поможет в усилении позиций партии. «Мне кажется, особенно на такой должности, точно не должно быть никаких преференций, особенно в сторону формально оппозиционных сил. С таким фронтом работы не может быть каких-то политических предпочтений.

Безусловно, сейчас будут разговоры именно на эту тему, потому что решение нестандартное, он пришел не из “Единой России” или администрации, человек новый, любые его действия будут рассматриваться под микроскоп всеми, в том числе федеральными кураторами»,— говорит господин Труфанов.

Михаил Красильников