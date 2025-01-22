Пулково хочет запустить беспилотные автобусы, трапы и снегоуборщики

Аэропорт Пулково предложил Минтрансу одобрить проведение на территории аэропорта проекта беспилотного транспорта. Как рассказал «Ъ» гендиректор аэропорта Леонид Сергеев, на первом этапе пилотного проекта планируется автоматизировать подачу телетрапа. Далее там рассчитывают на беспилотную уборку снега и роботы-пылесосы с антиобледенительной жидкостью. Следующим этапом намечено внедрение беспилотных багажных тягачей, патрулирование аэродромов и ввод шаттлов для доставки пассажиров.

В Пулково планируют полностью автоматизировать эти процессы в течение трех лет. Опыт применения беспилотного проекта специалисты петербургского аэропорта изучили в аэропортах Омана и Китая. Распространение проекта по всей аэропортовой отрасли, по расчетам Пулково, позволит отрасли экономить до 70 млрд руб. в год. Среди других предложений — привлечение сотрудников аэропорта к несложным работам на перроне.

Совокупное влияние своих предложений для аэропортов в Пулково оценивают в 1 трлн руб. ежегодно.

Подробнее читайте в интервью Леонида Сергеева «Ъ».

Айгуль Абдуллина