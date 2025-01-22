Молдавия отказалась от «Евровидения» из-за экономических проблем и плохих песен

Молдавия отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2025 году, сообщил директор телеканала Moldova-1 Корнелиу Дурнеску. По его словам, решение принято в связи с экономическими проблемами, снижением интереса зрителей к конкурсу и низким качеством отборочных заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergey Ponomarev / AP Фото: Sergey Ponomarev / AP

«Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, в том числе снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений. Этот факт вызвал негативное восприятие среди специалистов и общества, подчеркнув необходимость существенной реформы процесса отбора»,— сказал Корнелиу Дурнеску (цитата по Moldova-1).

Директор телеканала уточнил, что участие в «Евровидении» предполагает затраты в том числе на организацию финала отборочного этапа, постановку шоу, продвижение артиста, а также проезд и проживание команды в стране проведения конкурса. Кроме того, Молдавия должна заплатить взнос в размере €21,4 тыс. Корнелиу Дурнеску сообщил, что конкурс Moldova-1 транслировать будет.

В 2024 году «Евровидение» выиграл рэпер Nemo из Швейцарии. В 2025 году конкурс будет проходить в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая.

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