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Мать участника СВО из Алапаевска получила региональную выплату через суд

В Алапаевске (Свердловская область) мать участника СВО через суд добилась получения единовременного регионального пособия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сын заявительницы заключил контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ в период с февраля по декабрь 2024 года, при этом он проживает в Свердловской области и имеет постоянную регистрацию в регионе. Его мать обратилась в управление социальной политики №1 с заявлением о получении выплаты как члену семьи участника СВО. На основании ответа из войсковой части ей назначили выплату в 20 тыс. руб.

Согласно законодательству Свердловской области, членам семьи гражданина, который заключил контракт с МО РФ с 1 января по 31 декабря 2024 года, положена выплата в размере 100 тыс. руб. Прокуратура обратилась в Алапаевский городской суд, отстаивая права заявительницы, исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. После того, как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Анна Капустина

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