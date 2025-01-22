Власти Геленджика утвердили план строительства ритейл-парка

Компания «Самбо2000» разработала проект ритейл-парка в Геленджике. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию курорта, власти города утвердили планировку территории под строительство в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проект предусматривает размещение объекта на участке площадью 5,25 га. На 3,2 га запланировано капитальное строительство, а на 1 га разместят парковки и проезды.

Участок расположен на 3-м км Сухумского шоссе. Также планируют построить дорогу протяженностью 662 м, которая соединит Геленджикский проспект с ритейл-парком.

В состав объекта войдут супермаркет, магазины непродовольственных товаров и предприятия общепита. Однако компания «Самбо2000» пока не запрашивала поддержку для сопровождения проекта. Сроки реализации и объем инвестиций неизвестны.

Всего в 2025 году власти Геленджика планируют принять в 4,7 млн туристов. Данный показатель на 6,8% больше, чем годом ранее.

Нурий Бзасежев