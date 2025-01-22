Курских чиновников обяжут сообщать о поездках за границу

Чиновники Курской области будут обязаны уведомлять администрацию о своих поездках за рубеж, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Такое решение он принял по результатам опросов, которые ранее провел среди подписчиков своих социальных сетей.

«В ближайшее время внесем изменения в областные нормативные акты и четко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя»,— написал господин Хинштейн в своих социальных сетях. Соответствующие документы уже готовятся администрацией.

Врио губернатора также опубликовал скан заявления врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял. «Прошу предоставить мне часть ежегодно оплачиваемого отпуска на 16 календарных дней с 9 января 2025 года»,— написано в заявлении, подписанном господином Хинштейном.

20 января Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за отдых за границей. Он заявил, что чиновники формально не должны согласовывать свои поездки за рубеж, но сейчас регион существует «совершенно в других реалиях». В свою очередь, госпожа Мусьял рассказала «Газете.Ru», что согласовала свой отпуск с начальством, но отчитываться о посещенных местах не обязана «в соответствии с действующим законодательством».