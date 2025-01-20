Хинштейн раскритиковал курскую чиновницу за отпуск в Индии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал врио министра охраны объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она проводит отпуск в Индии. По его мнению, сейчас подобное поведение недопустимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнил врио губернатора, госпожа Мусьял формально не должна согласовывать свой выезд за рубеж. Однако сейчас регион существует «совершенно в других реалиях», добавил он. «Я про тот мир, который изменился после начала СВО. Закон не дает мне права ограничить выезд, но выезд за границу должностных лиц считаю неуместным»,— сказал господин Хинштейн на заседании правительства региона.

Он также обратил внимание на моральную сторону вопроса. По словам политика, поездки за рубеж, «когда не освобождена территория нашей области, а люди в тяжелом положении», непозволительны. Господин Хинштейн предложил уведомлять правительство об отъездах за рубеж. По большей степени это касается врио министров региона. Он отметил, что глава региона должен знать, «кто, куда и зачем едет», а также «является ли страна членом Международного уголовного суда».

В январе 2023 года депутат Курской областной думы Максим Васильев сложил полномочия. Это произошло после того, как видео с его отдыха в Мексике попало в интернет. Это вызвало критику со стороны местных и федеральных властей. Как писал «Ъ», на этом фоне в ряде регионов власти «настоятельно рекомендовали» чиновникам ограничить поездки на отдых за границу.

Подробнее об этом — в материале «Не нужен им берег дубайский».