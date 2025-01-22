Рустам Минниханов вручил 50 автомобилей скорой помощи районным больницам

Раис Татарстана Рустам Минниханов перед итоговой коллегией Министерства здравоохранения региона вручил 50 новых автомобилей скорой помощи для центральных районных больниц республики.

«Мы имеем возможность провести приятную акцию, вручить санитарные автомобили. Сегодня здесь 27 машин, в совокупности их 50», — отметил раис. Дополнительно к контрактной поставке производитель подарил больницам два автомобиля.

Все машины были произведены на заводах компании Sollers в Татарстане и оснащены современным медицинским оборудованием, включая реанимационные устройства.

ПАО «Соллерс» — российская автомобилестроительная компания. Она владеет контрольными пакетами акций ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ). Штаб-квартира компании расположена в Москве, а ее предприятия — в Ульяновске, Заволжье, Владивостоке и Елабуге.

Анар Зейналов