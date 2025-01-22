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На въезде в Ростов полиция устроила проверку СНТ и гаражей

В Ростове, в районе улицы Оганова, правоохранители проводят массовую проверку в гаражных кооперативах и СНТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сотрудники полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводят очередные плановые мероприятия, направленные на выявление нарушений действующего законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Результаты проверки будут известны позднее.

Пользователи соцсетей сообщают, что силовики проверяют транспорт на въездах и выездах в гаражные кооперативы и СНТ, начиная с кольца на Оганова.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что детсад в Донецке Ростовской области закрыли из-за упавших рядом обломков БПЛА.

Ева Китаева

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