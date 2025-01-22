Детсад в Донецке Ростовской области закрыли из-за упавших рядом обломков БПЛА
Работа детского сада «Березка» в Донецке Ростовской области приостановлена из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава администрации города Роман Кураев в своем Telegram-канале.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«В связи с необходимостью обеспечения полноценного осмотра территории детского сада и за его пределами в дневное время специализированными службами, детей сегодня в детском саду детей принимать не будут»,— говорится в сообщении.
По информации господина Кураева, территория и здание дошкольного учреждения не повредились, возгораний не возникало. Для воспитанников «Березки» открыты дежурные группы в детсаду «Соловушка».
Как сообщал «Ъ-Ростов», всего минувшей ночью над Ростовской областью было сбито 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Обломки БПЛА упали не только на территорию детсада, но и во двор частного дома. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.