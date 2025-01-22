Politico: ЕС и Британия готовятся к торговой войне с США

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждается в публикации, чиновники в ЕС и Британии надеются, что пришедший к власти в США Дональд Трамп не станет «наносить удар по европейскому экспорту», однако «у них наготове целый арсенал ответных мер, включая ответные пошлины». По информации Politico, Брюссель и Лондон в течение нескольких месяцев разрабатывали возможные сценарии торговой войны.

Ранее Дональд Трамп сетовал на торговый дефицит с Евросоюзом и допускал введение пошлин на европейские товары. Сразу после инаугурации он заявил, что ЕС должен покупать больше нефти и газа у США, если хочет избежать новой таможенной политики. «Либо мы добьемся этого с помощью пошлин, либо они (ЕС.— "Ъ") должны покупать наши нефть и газ»,— сказал он (цитата по Bloomberg).

В ЕС опасаются, что Дональд Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза, как это произошло в период его первого президентского срока. Тогда президент США ввел тарифы на сталь и алюминий из Европы в размере 25% и 10% соответственно.

Тем временем, по сведениям The Telegraph, британский премьер Кир Стармер предпринимает попытки заключить особую сделку с новой администрацией США, которая могла бы освободить страну от уплаты пошлин. Однако в королевстве не исключают протекционистского подхода. Так, 16 января министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил опасения в отношении торговой войны с США в беседе со Sky News.

Анастасия Домбицкая