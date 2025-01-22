По прозвищу «Джамбо»
55 лет назад впервые совершил коммерческий рейс Boeing 747
Полет первого в мире дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета 22 января 1970 года проходил по маршруту Нью-Йорк—Лондон. Перевозчиком выступала авиакомпания Pan Am — первый и главный заказчик лайнера. Вообще-то все должно было случиться 21-го. Но потребовалась срочная замена борта из-за технических неполадок. Зато потом Boeing 747 оказались настолько востребованными, что их производство продолжалось до 2022-го. И сейчас они активно используются многими авиакомпаниями. Об истории и технических возможностях самолета — в фотогалерее «Ъ».
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