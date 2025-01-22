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По прозвищу «Джамбо»

55 лет назад впервые совершил коммерческий рейс Boeing 747

Полет первого в мире дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета 22 января 1970 года проходил по маршруту Нью-Йорк—Лондон. Перевозчиком выступала авиакомпания Pan Am — первый и главный заказчик лайнера. Вообще-то все должно было случиться 21-го. Но потребовалась срочная замена борта из-за технических неполадок. Зато потом Boeing 747 оказались настолько востребованными, что их производство продолжалось до 2022-го. И сейчас они активно используются многими авиакомпаниями. Об истории и технических возможностях самолета — в фотогалерее «Ъ».

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Разработку авиалайнера начали в марте 1969 года. 13 апреля того же года был подписан контракт с Pan American на поставку 25 самолетов по цене $20 млн каждый, и официально объявлено о старте производства модели. Затраты на проектирование и создание самолета оценивались в $1 млрд

Разработку авиалайнера начали в марте 1969 года. 13 апреля того же года был подписан контракт с Pan American на поставку 25 самолетов по цене $20 млн каждый, и официально объявлено о старте производства модели. Затраты на проектирование и создание самолета оценивались в $1 млрд

Фото: Collection Bernard Crochet / Photo12 / AFP

Первая выкатка Boeing 747 (на фото) состоялась 30 сентября 1968 года. На ней присутствовал министр торговли США Сайрус Смит, назвавший Boeing 747 национальным достоянием. Однако самолет был готов только на 78%. Первый полет нового авиалайнера состоялся 9 февраля 1969 года, на два месяца позже графика

Первая выкатка Boeing 747 (на фото) состоялась 30 сентября 1968 года. На ней присутствовал министр торговли США Сайрус Смит, назвавший Boeing 747 национальным достоянием. Однако самолет был готов только на 78%. Первый полет нового авиалайнера состоялся 9 февраля 1969 года, на два месяца позже графика

Фото: Getty Images

В июне 1969 года Boeing 747 был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. 30 декабря того же года Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сертификат одобрения этого типа самолета &lt;BR>На фото: пилоты Pan American Airways в кабине Boeing 747 в лондонском аэропорту Хитроу, 1970 год

В июне 1969 года Boeing 747 был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. 30 декабря того же года Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сертификат одобрения этого типа самолета
На фото: пилоты Pan American Airways в кабине Boeing 747 в лондонском аэропорту Хитроу, 1970 год

Фото: AFP

Boeing 747 стал первым серийным самолетом с закрытыми вместительными полками для ручной клади. Ранее они были меньше и предназначались в основном для шляп, портфелей и дамских сумочек. Салон был разбит на пять зон кухонными островками и туалетами. На передней стенке каждой зоны был размещен экран. Кухни и контейнеры с бортпитанием разместили на нижней палубе. В самолете были лифты для доставки еды на основную палубу и отдельные — для бортпроводников. Такое решение позволило брать в рейс больше питания. Pan Am предлагал выбор основных блюд пассажирам не только первого, но и экономического класса

Boeing 747 стал первым серийным самолетом с закрытыми вместительными полками для ручной клади. Ранее они были меньше и предназначались в основном для шляп, портфелей и дамских сумочек. Салон был разбит на пять зон кухонными островками и туалетами. На передней стенке каждой зоны был размещен экран. Кухни и контейнеры с бортпитанием разместили на нижней палубе. В самолете были лифты для доставки еды на основную палубу и отдельные — для бортпроводников. Такое решение позволило брать в рейс больше питания. Pan Am предлагал выбор основных блюд пассажирам не только первого, но и экономического класса

Фото: George Lipman / Fairfax Media / Getty Images

Диаметр фюзеляжа Boeing 747 — 6,5 м, внутренняя ширина — 6,1 м. Это позволило размещать в пассажирском варианте до десяти кресел экономкласса в ряду с двумя проходами. А в грузовом — в линию два стандартных контейнера шириной 8 футов (2,44 м) на основной палубе. Boeing 747 стал первым серийным самолетом с двумя проходами. А сам факт их наличия в настоящее время является критерием для отнесения лайнера к классу широкофюзеляжных

Диаметр фюзеляжа Boeing 747 — 6,5 м, внутренняя ширина — 6,1 м. Это позволило размещать в пассажирском варианте до десяти кресел экономкласса в ряду с двумя проходами. А в грузовом — в линию два стандартных контейнера шириной 8 футов (2,44 м) на основной палубе. Boeing 747 стал первым серийным самолетом с двумя проходами. А сам факт их наличия в настоящее время является критерием для отнесения лайнера к классу широкофюзеляжных

Фото: Mark Baker / Bettmann Archives / Reuters

21 декабря 1988 года Boeing 747 авиакомпании Pan Am, летевший из Лондона в Нью-Йорк, был уничтожен над Локерби (Шотландия). Причиной стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в багаже. В катастрофе погибли 270 человек &lt;BR>На фото: кабина самолета Boeing 747, около Локерби

21 декабря 1988 года Boeing 747 авиакомпании Pan Am, летевший из Лондона в Нью-Йорк, был уничтожен над Локерби (Шотландия). Причиной стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в багаже. В катастрофе погибли 270 человек
На фото: кабина самолета Boeing 747, около Локерби

Фото: PA Images / Getty Images

Первое поколение Boeing 747 получило название Boeing 747A (позже Boeing 747-100). Модифицированный Boeing 747B (позже Boeing 747-200) совершил свой первый полет уже в октябре 1970 года. Изменения коснулись двигателей, шасси, конструкции фюзеляжа. Они позволили увеличить как взлетную массу, так и дальность полета. Пассажирская версия лайнера вмещала до 452 пассажиров. В 1980 году для заказа стал доступен Boeing 747-300. Его вместимость могла достигать 608 пассажиров

Первое поколение Boeing 747 получило название Boeing 747A (позже Boeing 747-100). Модифицированный Boeing 747B (позже Boeing 747-200) совершил свой первый полет уже в октябре 1970 года. Изменения коснулись двигателей, шасси, конструкции фюзеляжа. Они позволили увеличить как взлетную массу, так и дальность полета. Пассажирская версия лайнера вмещала до 452 пассажиров. В 1980 году для заказа стал доступен Boeing 747-300. Его вместимость могла достигать 608 пассажиров

Фото: MIKE FIALA / AFP

Первым представителем второго поколения стал Boeing 747-400. Его главной особенностью было крыло. Несмотря на увеличенный размах законцовки, оно стало легче на 11%. Это результат применения новейших на тот момент алюминиевых сплавов. Аналогичная работа была проделана с деталями фюзеляжа

Первым представителем второго поколения стал Boeing 747-400. Его главной особенностью было крыло. Несмотря на увеличенный размах законцовки, оно стало легче на 11%. Это результат применения новейших на тот момент алюминиевых сплавов. Аналогичная работа была проделана с деталями фюзеляжа

Фото: Elaine Thompson / AP

Компьютеризация систем управления позволила сократить количество пилотов с трех до двух. В самолете появились дополнительные топливные баки, а также сократился расход горючего. Это позволило обычной версии лайнера преодолевать до 13 490 км без дозаправки &lt;BR>На фото: самолет-носитель Boeing 747 NASA доставляет космический челнок Endeavour на мыс Канаверал (США), 2002 год

Компьютеризация систем управления позволила сократить количество пилотов с трех до двух. В самолете появились дополнительные топливные баки, а также сократился расход горючего. Это позволило обычной версии лайнера преодолевать до 13 490 км без дозаправки
На фото: самолет-носитель Boeing 747 NASA доставляет космический челнок Endeavour на мыс Канаверал (США), 2002 год

Фото: Carla Thomas / Dryden Flight Re / Reuters

31 октября 2000 года Boeing 747-412 авиакомпании Singapore Airlines, следовавший по маршруту Сингапур—Тайбэй—Лос-Анджелес, разбился при вылете из Тайбэя. В катастрофе погибли 80 человек

31 октября 2000 года Boeing 747-412 авиакомпании Singapore Airlines, следовавший по маршруту Сингапур—Тайбэй—Лос-Анджелес, разбился при вылете из Тайбэя. В катастрофе погибли 80 человек

Фото: Reuters

Boeing 747 на заводе по разборке и переработке самолетов в Шатору (Франция), 2005 год

Boeing 747 на заводе по разборке и переработке самолетов в Шатору (Франция), 2005 год

Фото: Francis DEMANGE / Gamma-Rapho / Getty Images

В декабре 2000 года компания Airbus объявила, что приступает к проектированию самого большого лайнера в мире: двухпалубного Airbus A380 (на фото). Он должен был стать главным конкурентом Boeing 747-400. Первый серийный A380 был доставлен заказчику в 2007 году

В декабре 2000 года компания Airbus объявила, что приступает к проектированию самого большого лайнера в мире: двухпалубного Airbus A380 (на фото). Он должен был стать главным конкурентом Boeing 747-400. Первый серийный A380 был доставлен заказчику в 2007 году

Фото: Francois Mori / AP

Ответом Boeing стало третье поколение Boeing 747, получившее название Boeing 747-8. Лайнер стал самим длинным пассажирским самолетом в истории — 76,25 м. Расход топлива у Boeing 747-8 на стандартный полет меньше, чем у Airbus 380. По шуму, выбросам углекислого газа и отравляющих веществ 747-8 укладывается в рамки действующих требований &lt;BR>На фото: люди участвуют в мероприятии по тяге самолета в честь 100-летия развития авиации в Гонконге, 2011 год

Ответом Boeing стало третье поколение Boeing 747, получившее название Boeing 747-8. Лайнер стал самим длинным пассажирским самолетом в истории — 76,25 м. Расход топлива у Boeing 747-8 на стандартный полет меньше, чем у Airbus 380. По шуму, выбросам углекислого газа и отравляющих веществ 747-8 укладывается в рамки действующих требований
На фото: люди участвуют в мероприятии по тяге самолета в честь 100-летия развития авиации в Гонконге, 2011 год

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Однако спрос на новый лайнер оказался невелик. Из 149 собранных самолетов 101 — грузовые. Из оставшихся восемь предназначались для подразделения Boeing Business Jet и были переоборудованы в VIP-транспорт. Еще два лайнера попадут в авиапарк президента США. Airbus продали 251 самолетов A380. Однако это все равно не окупило затраты компании на разработку &lt;BR>На фото: затопленный Boeing 747 в аэропорту Бангкока, 2011 год

Однако спрос на новый лайнер оказался невелик. Из 149 собранных самолетов 101 — грузовые. Из оставшихся восемь предназначались для подразделения Boeing Business Jet и были переоборудованы в VIP-транспорт. Еще два лайнера попадут в авиапарк президента США. Airbus продали 251 самолетов A380. Однако это все равно не окупило затраты компании на разработку
На фото: затопленный Boeing 747 в аэропорту Бангкока, 2011 год

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Окончательно спрос на большие лайнеры закончился в пандемию коронавируса. Из-за сокращения пассажиропотока авиакомпании поставили свои A380 и Boeing 747 на хранение или полностью отказались от них

Окончательно спрос на большие лайнеры закончился в пандемию коронавируса. Из-за сокращения пассажиропотока авиакомпании поставили свои A380 и Boeing 747 на хранение или полностью отказались от них

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

К 2020 году четырехдвигательные самолеты уже проигрывали двухдвигательным, они требовали более дорогостоящего и длительного обслуживания &lt;BR>На фото: списанный Boeing 747 на выставке в Шанхае (Китай), 2017 год

К 2020 году четырехдвигательные самолеты уже проигрывали двухдвигательным, они требовали более дорогостоящего и длительного обслуживания
На фото: списанный Boeing 747 на выставке в Шанхае (Китай), 2017 год

Фото: Aly Song / Reuters

За все время использования лайнер получил два прозвища. Первое — «Джамбо», в честь известного циркового слона, второе — «Королева небес» &lt;BR>На фото: Boeing-747 президента США Джо Байдена в аэропорту Куантрен (Швейцария), 2021 год

За все время использования лайнер получил два прозвища. Первое — «Джамбо», в честь известного циркового слона, второе — «Королева небес»
На фото: Boeing-747 президента США Джо Байдена в аэропорту Куантрен (Швейцария), 2021 год

Фото: Martial Trezzini / Pool? / Reuters

Сборка последнего Boeing 747 была завершена на заводе в Эверетте (США) в декабре 2022 года. Он был передан заказчику 31 января 2023 года. На церемонии присутствовали тысячи человек, включая членов семьи Хуана Триппа, создателя и генерального директора авиакомпании Pan Am. В 2026 году два последних Boeing 747-8, которые сейчас проходят дооборудование, должны поступить в авиапарк президента США &lt;BR>На фото: художник Джефф Барлоу из креативного отдела компании Boeing демонстрирует свой эскиз последнего самолета Boeing 747 на церемонии, посвященной его поставке

Сборка последнего Boeing 747 была завершена на заводе в Эверетте (США) в декабре 2022 года. Он был передан заказчику 31 января 2023 года. На церемонии присутствовали тысячи человек, включая членов семьи Хуана Триппа, создателя и генерального директора авиакомпании Pan Am. В 2026 году два последних Boeing 747-8, которые сейчас проходят дооборудование, должны поступить в авиапарк президента США
На фото: художник Джефф Барлоу из креативного отдела компании Boeing демонстрирует свой эскиз последнего самолета Boeing 747 на церемонии, посвященной его поставке

Фото: Jason Redmond / AFP

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Разработку авиалайнера начали в марте 1969 года. 13 апреля того же года был подписан контракт с Pan American на поставку 25 самолетов по цене $20 млн каждый, и официально объявлено о старте производства модели. Затраты на проектирование и создание самолета оценивались в $1 млрд

Фото: Collection Bernard Crochet / Photo12 / AFP

Первая выкатка Boeing 747 (на фото) состоялась 30 сентября 1968 года. На ней присутствовал министр торговли США Сайрус Смит, назвавший Boeing 747 национальным достоянием. Однако самолет был готов только на 78%. Первый полет нового авиалайнера состоялся 9 февраля 1969 года, на два месяца позже графика

Фото: Getty Images

В июне 1969 года Boeing 747 был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. 30 декабря того же года Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сертификат одобрения этого типа самолета
На фото: пилоты Pan American Airways в кабине Boeing 747 в лондонском аэропорту Хитроу, 1970 год

Фото: AFP

Boeing 747 стал первым серийным самолетом с закрытыми вместительными полками для ручной клади. Ранее они были меньше и предназначались в основном для шляп, портфелей и дамских сумочек. Салон был разбит на пять зон кухонными островками и туалетами. На передней стенке каждой зоны был размещен экран. Кухни и контейнеры с бортпитанием разместили на нижней палубе. В самолете были лифты для доставки еды на основную палубу и отдельные — для бортпроводников. Такое решение позволило брать в рейс больше питания. Pan Am предлагал выбор основных блюд пассажирам не только первого, но и экономического класса

Фото: George Lipman / Fairfax Media / Getty Images

Диаметр фюзеляжа Boeing 747 — 6,5 м, внутренняя ширина — 6,1 м. Это позволило размещать в пассажирском варианте до десяти кресел экономкласса в ряду с двумя проходами. А в грузовом — в линию два стандартных контейнера шириной 8 футов (2,44 м) на основной палубе. Boeing 747 стал первым серийным самолетом с двумя проходами. А сам факт их наличия в настоящее время является критерием для отнесения лайнера к классу широкофюзеляжных

Фото: Mark Baker / Bettmann Archives / Reuters

21 декабря 1988 года Boeing 747 авиакомпании Pan Am, летевший из Лондона в Нью-Йорк, был уничтожен над Локерби (Шотландия). Причиной стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в багаже. В катастрофе погибли 270 человек
На фото: кабина самолета Boeing 747, около Локерби

Фото: PA Images / Getty Images

Первое поколение Boeing 747 получило название Boeing 747A (позже Boeing 747-100). Модифицированный Boeing 747B (позже Boeing 747-200) совершил свой первый полет уже в октябре 1970 года. Изменения коснулись двигателей, шасси, конструкции фюзеляжа. Они позволили увеличить как взлетную массу, так и дальность полета. Пассажирская версия лайнера вмещала до 452 пассажиров. В 1980 году для заказа стал доступен Boeing 747-300. Его вместимость могла достигать 608 пассажиров

Фото: MIKE FIALA / AFP

Первым представителем второго поколения стал Boeing 747-400. Его главной особенностью было крыло. Несмотря на увеличенный размах законцовки, оно стало легче на 11%. Это результат применения новейших на тот момент алюминиевых сплавов. Аналогичная работа была проделана с деталями фюзеляжа

Фото: Elaine Thompson / AP

Компьютеризация систем управления позволила сократить количество пилотов с трех до двух. В самолете появились дополнительные топливные баки, а также сократился расход горючего. Это позволило обычной версии лайнера преодолевать до 13 490 км без дозаправки
На фото: самолет-носитель Boeing 747 NASA доставляет космический челнок Endeavour на мыс Канаверал (США), 2002 год

Фото: Carla Thomas / Dryden Flight Re / Reuters

31 октября 2000 года Boeing 747-412 авиакомпании Singapore Airlines, следовавший по маршруту Сингапур—Тайбэй—Лос-Анджелес, разбился при вылете из Тайбэя. В катастрофе погибли 80 человек

Фото: Reuters

Boeing 747 на заводе по разборке и переработке самолетов в Шатору (Франция), 2005 год

Фото: Francis DEMANGE / Gamma-Rapho / Getty Images

В декабре 2000 года компания Airbus объявила, что приступает к проектированию самого большого лайнера в мире: двухпалубного Airbus A380 (на фото). Он должен был стать главным конкурентом Boeing 747-400. Первый серийный A380 был доставлен заказчику в 2007 году

Фото: Francois Mori / AP

Ответом Boeing стало третье поколение Boeing 747, получившее название Boeing 747-8. Лайнер стал самим длинным пассажирским самолетом в истории — 76,25 м. Расход топлива у Boeing 747-8 на стандартный полет меньше, чем у Airbus 380. По шуму, выбросам углекислого газа и отравляющих веществ 747-8 укладывается в рамки действующих требований
На фото: люди участвуют в мероприятии по тяге самолета в честь 100-летия развития авиации в Гонконге, 2011 год

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Однако спрос на новый лайнер оказался невелик. Из 149 собранных самолетов 101 — грузовые. Из оставшихся восемь предназначались для подразделения Boeing Business Jet и были переоборудованы в VIP-транспорт. Еще два лайнера попадут в авиапарк президента США. Airbus продали 251 самолетов A380. Однако это все равно не окупило затраты компании на разработку
На фото: затопленный Boeing 747 в аэропорту Бангкока, 2011 год

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Окончательно спрос на большие лайнеры закончился в пандемию коронавируса. Из-за сокращения пассажиропотока авиакомпании поставили свои A380 и Boeing 747 на хранение или полностью отказались от них

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

К 2020 году четырехдвигательные самолеты уже проигрывали двухдвигательным, они требовали более дорогостоящего и длительного обслуживания
На фото: списанный Boeing 747 на выставке в Шанхае (Китай), 2017 год

Фото: Aly Song / Reuters

За все время использования лайнер получил два прозвища. Первое — «Джамбо», в честь известного циркового слона, второе — «Королева небес»
На фото: Boeing-747 президента США Джо Байдена в аэропорту Куантрен (Швейцария), 2021 год

Фото: Martial Trezzini / Pool? / Reuters

Сборка последнего Boeing 747 была завершена на заводе в Эверетте (США) в декабре 2022 года. Он был передан заказчику 31 января 2023 года. На церемонии присутствовали тысячи человек, включая членов семьи Хуана Триппа, создателя и генерального директора авиакомпании Pan Am. В 2026 году два последних Boeing 747-8, которые сейчас проходят дооборудование, должны поступить в авиапарк президента США
На фото: художник Джефф Барлоу из креативного отдела компании Boeing демонстрирует свой эскиз последнего самолета Boeing 747 на церемонии, посвященной его поставке

Фото: Jason Redmond / AFP

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