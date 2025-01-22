По прозвищу «Джамбо»

Boeing 747 стал первым серийным самолетом с закрытыми вместительными полками для ручной клади. Ранее они были меньше и предназначались в основном для шляп, портфелей и дамских сумочек. Салон был разбит на пять зон кухонными островками и туалетами. На передней стенке каждой зоны был размещен экран. Кухни и контейнеры с бортпитанием разместили на нижней палубе. В самолете были лифты для доставки еды на основную палубу и отдельные — для бортпроводников. Такое решение позволило брать в рейс больше питания. Pan Am предлагал выбор основных блюд пассажирам не только первого, но и экономического класса

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