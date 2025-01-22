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Коммерсантъ FM
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Трамп лишил доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника ЦРУ

Президент США Дональд Трамп распорядился лишить доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника разведывательных служб. Все они, согласно президентскому указу, в 2020 году поддержали «вводящую в заблуждение» кампанию Джо Байдена. Речь идет об истории с перепиской с ноутбука сына экс-главы Белого дома Хантера Байдена. Действующие на тот момент сотрудники разведки утверждали, что публикация переписки — это «российская операция».

Указ о лишении доступа к разведданным Дональд Трамп подписал сразу после инаугурации 20 января. Associated Press пишет, что этот шаг говорит о желании президента отомстить противникам-демократам и их сторонникам из ЦРУ. В список тех, кого лишили допуска, входят бывший глава нацразведки США Джеймс Клэппер, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и Леон Панетта, которые работали во время правления Барака Обамы, а также Джон Болтон, который в прошлом был советником господина Трампа.

Компромат на тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена был опубликован в октябре 2020 года. Из переписки, которая была найдена на сданном в ремонт ноутбуке его сына Хантера, следовало, что Байден-старший, вопреки своим заявлениям, встречался с украинскими бизнесменами. Сотрудники разведки США подписали письмо, в котором выразили уверенность, что за публикацией переписки стоит Москва, которая пытается повлиять на выборы, но доказательств этому не приводили. Позднее ФБР завило об отсутствии в переписке «российского следа».

Подробнее — в материале «Ъ» «На Байденов посыпался компромат».

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