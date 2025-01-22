Кандидат в постпреды США при ООН пообещала бороться с правом вето России и КНР

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что планирует бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе. Так она ответила на вопрос сенатора от Демократический партии о необходимости повысить эффективность работы Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элиз Стефаник

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Элиз Стефаник

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день, — право вето у Китая и России. Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться»,— сказала госпожа Стефаник на слушаниях в комитете по иностранным делам в сенате. Трансляцию вел телеканал Fox News. По ее словам, КНР и РФ не разделяют ценностей США. Она уточнила, что отстаивать их очень важно, а сама Элиз Стефаник будет «голосом Соединенных Штатов в Совете Безопасности».

Элиз Стефаник — конгрессвумен от штата Нью-Йорк. После своей номинации на должность постпреда США при ООН она заявила, что будет придерживаться политики президента Дональда Трампа по установлению «мира через силу». С 2021 года должность постпреда США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, проработавшая в Госдепартаменте более 30 лет.

В состав Совбеза ООН входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей ООН на два года. Постоянные члены Совбеза имеют право вето, к ним относятся Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Оно позволяет отвергать проект любой резолюции, вне зависимости от уровня поддержки. В 2024 году непостоянными членами Совбеза ООН стали Алжир, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея.