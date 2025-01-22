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Роспотребнадзор нашел нарушения по организации питания в 88% свердловских школ

С начала учебного года специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания в 475 школах Свердловской области — в 88% учебных заведениях ее устраивали с нарушениями, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди наиболее частых проблем — некачественное сырье, неправильная технология приготовления блюд, нарушения ведения документации на пищеблоке и режима его работы, несоблюдение персоналом полноты и сроков прохождения медосмотра.

По фактам нарушений приняты меры административного воздействия: составлены протоколы об административных правонарушениях и применены штрафы. Кроме того, выданы предостережения о недопустимости нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению вреда и о приостановке реализации продукции. Все организации получили предписания об устранении нарушений или рекомендации по соблюдению требований.

Напомним, в ноябре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах по информации об отравлении учеников школы №87 в Нижнем Тагиле. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока.

Ирина Пичурина

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