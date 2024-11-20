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После отравления школьников в Нижнем Тагиле возбудят уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах по информации об отравлении учеников школы №87 в Нижнем Тагиле, сообщил Следком.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 13 ноября. Одного из девяти отравившихся школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией, у учеников выявили норовирус второго типа. По данным Роспотребнадзора, источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока.

Ранее проверку начали региональные прокуратура и СК. По их данным, дети пожаловались на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и общее недомогание.

Ирина Пичурина

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