В новом терминале аэропорта Ижевска начали монтаж подвесного потолка

В новом пассажирском терминале аэропорта в Ижевске продолжается внутренняя отделка помещений. Подрядчик проводит монтаж легких перегородок и укладывает плитку. Об этом написал гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников в Telegram. На втором этаже, где планируется зона вылета, начали монтаж подвесного потолка потолка. «Он будет ячеистым и воздушным»,— добавил он.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 год с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года.

В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.