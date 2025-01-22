За ночь над Ростовской областью сбили 15 украинских БПЛА
В ночь на 22 января средства РЭБ сбили 15 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
БПЛА были уничтожены в Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком районах и в Донецке.
В Красном Сулине обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, а также около детского сада «Березка». Работа дошкольного учреждения приостановлена до завтра.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле нет. Информация о последствиях будет уточняться.
Территория, на которую упали БПЛА, в настоящее время оцеплена. На месте работают саперы.
Отражение воздушной атаки началось с вечера 21 января. Ранее сообщалось о трех беспилотниках, сбитых над регионом.