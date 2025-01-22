В РПЦ высказались о лекциях по православию для чиновников

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что лекции о православии будут востребованы у чиновников в регионах, и этот опыт нужно расширять.

«Мы выступаем за любые формы церковно-общественной коммуникации… Нельзя не напомнить, что в обществе есть стабильный интерес к получению новых знаний, в том числе и сообществе чиновников. Думаю, что и знания о православии будут востребованы»,— сказал он в беседе с «РИА Новости».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов инициировал серию встреч по духовно-нравственному воспитанию для чиновников региона. 21 января Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва провел беседу с сотрудниками регионального правительства о духовном развитии и православных ценностях.

Интервью Георгия Филимонова — «Ъ».