Платежный баланс добавит давления на рубль

Банк России опубликовал первую оценку состояния платежного баланса и внешней торговли за 2024 года. Профицит торговых и финансовых потоков платежного баланса составил $53,8 млрд — на 7,4% больше показателя 2023 года, но заметно меньше и октябрьского прогноза ЦБ ($61 млрд), и январского консенсус-прогноза FocusEconomics, где показатель оценивали в $62,2 млрд. ЦБ объясняет происходящее снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов (на $5,6 млрд за 2024 год, до $30,6 млрд из-за дефицита баланса инвестдоходов) при сокращении торгового профицита.

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Дефицит внешней торговли услугами за 2024 год вырос на $3 млрд — до $38,3 млрд. Профицит торговли товарами составил $122,6 млрд против $131,2 млрд по консенсусу FocusEconomics. Экспорт оценивается в $417,2 млрд (минус 1,7% к 2023 году), а импорт — в $294,5 млрд (минус 2,8%). ЦБ в октябре 2024 года ожидал, что экспорт за год составит $422 млрд, а импорт — $289 млрд, консенсус-прогноз экономистов, опубликованный регулятором в декабре 2024 года, предполагал $468 млрд и $371 млрд, а FocusEconomics — $430 млрд и $299 млрд соответственно. «Экспорту пришлось хуже, чем импорту»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По их оценкам, экспорт в декабре ($31,3 млрд) снизился на 19,4% с учетом сезонности (см. график). В среднем за последние 10 лет РФ в этом месяце экспортировала товаров примерно на $40 млрд, ниже — лишь в 2015–2016 годах. Импорт же ($25,7 млрд в декабре) снизился на 12% за месяц с учетом сезонности и оказался самым слабым для декабря с 2020 года. В результате профицит торговли товарами ($5,6 млрд) был на минимуме с 2020 года, а дефицит текущего счета составил $1,3 млрд.

Столь заметное снижение профицита внешней торговли и дефицит текущего счета с отсрочкой окажут давление на курс рубля. Между тем, как отмечали аналитики Райффайзенбанка, комментируя платежный баланс за 11 месяцев 2024 года, данные о счете текущих операций стали менее информативны, так разница во времени между продажей товара и фактическим поступлением средств увеличилась (в частности, из-за ноябрьского пакета санкций). Кроме того, заметная доля валютной экспортной выручки может не репатриироваться (например, для покупки импорта с зарубежных счетов) или длительное время не конвертироваться в рамках валютного контроля.

Артем Чугунов