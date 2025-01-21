Накажут не рублем, так работой

Госдума 21 января приняла в первом чтении правительственный законопроект об усилении наказания за демонстрацию нацистской и иной запрещенной символики. Теперь нарушителям будет грозить до 100 часов обязательных работ. Необходимость внесения изменений в кабмине объяснили низкой собираемостью штрафов за это нарушение. По оценке эксперта, обязательные работы в этом случае будут даже более жесткой санкцией, чем наказание рублем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки вносятся в ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая устанавливает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики запрещенных в России экстремистских организаций. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Правительство предлагает дополнить эти меры наказания обязательными работами на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения. Соответствующие поправки были внесены в Думу 15 ноября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2019 по 2023 год число лиц, подвергнутых наказанию по ст. 20.3 КоАП, увеличилось почти вдвое — с 2388 до 5163 человек. В 90% случаев применялось наказание в виде административного штрафа, но доля фактически взысканных и уплаченных добровольно штрафов сократилась с 42% в 2019 году до 37% в 2023 году.

Введение наказания в виде обязательных работ «позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям», полагают в правительстве.

Выступая от профильного комитета по законодательству, Отари Аршба («Единая Россия») поделился идеей своей коллеги по фракции Елены Цунаевой направлять «провинившихся товарищей» на работы по ремонту памятников, восстановлению могил на Пискаревском кладбище, чтобы «они там подумали над своим поведением». Урегулировать это можно подзаконными актами и судебной практикой, считает депутат. Другой единоросс, Анатолий Выборный, предложил также увеличить и размер административного штрафа. Но замминистра юстиции Елена Ардабьева напомнила, что и от нынешних штрафов нарушители уклоняются.

Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду») обеспокоился, не приведет ли новое ужесточение к тому, что школьники вообще не будут знать, какие именно эмблемы запрещено показывать. В какой-либо просветительской литературе использование нацистской символики не запрещено, а предлагаемая правка не меняет диспозицию правонарушения, напомнила госпожа Ардабьева.

Юрий Синельщиков (КПРФ) отметил, что исполнение такой меры, как обязательные работы, «не во всех случаях контролируется». Однако Елена Ардабьева заверила, что такие решения исполняются судебными приставами по месту жительства нарушителей. Алексей Куринный (КПРФ) предложил все-таки увеличить штраф, вместо того чтобы «озадачивать судебных приставов, которые будут ходить кого-то ловить». Замминистра юстиции опять посетовала на уклонистов от этой санкции.

За принятие законопроекта проголосовал 421 депутат, против и воздержавшихся не было.

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев отмечает, что 100 часов обязательных работ (с учетом того, что нельзя отрабатывать больше четырех часов в день) — это больше месяца отбывания наказания, что теоретически является более действенно, чем штраф в размере 2 тыс. руб., которые можно заработать гораздо быстрее. Кроме того, за обязательные работы высказываются те исследователи, которые считают, что наказание должно быть дифференцированным от личности нарушителя, разъясняет эксперт, 2 тыс. руб. для разных нарушителей — это разные суммы, а вот 100 часов имеют одинаковую ценность для каждого.

При этом, по его оценке, трудно сказать, приведет ли новая мера к сокращению таких правонарушений. В среднем собираемость штрафов по этой статье соответствует общей по всем административным (15% — в 2020 году, 18% — в 2021-м, 23,5% — в 2022-м), отмечает господин Елаев: «Как правило, это может быть связано с отсутствием дохода у нарушителей, в противном случае исполнительный документ был бы направлен по месту работы с последующей уплатой штрафа».

Ксения Веретенникова