Вокзалы Санкт-Петербурга за прошлый год обслужили более 38 млн пассажиров

По итогам прошлого года вокзальными комплексами Петербурга воспользовались в общей сложности 38,5 млн пассажиров: 11 млн человек было перевезено поездами дальнего следования, 27,5 млн — пригородного сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как сообщили 21 января в пресс-службе Октябрьской железной дороги, лидером по пассажиропотоку в 2024 году традиционно стал Московский вокзал — 12,8 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 9 млн, Финляндский — 8,8 млн, Витебский — 5,2 млн и Ладожский вокзал — 2,6 млн пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год пригородные поезда «Ласточка» перевезли в Петербурге 24 млн пассажиров. Этот показатель на 15% больше, чем в 2023 году.

Андрей Цедрик