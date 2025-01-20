Погрузка на Октябрьской железной дороге в Петербурге выросла на 11% в 2024 году

По итогам прошлого года на Октябрьской железной дороге погрузили в границах Санкт-Петербурга в общей сложности около 7 млн тонн. Этот показатель на 11,2% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, за указанный период было погружено 108,4 тыс. тонн удобрений (рост в 8 раз), 18,7 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 4 раза), 78,5 тыс. тонн продовольственных товаров (рост в 1,4 раза), 5,5 тыс. тонн автомобилей и комплектующих (рост в 1,7 раза), 121 тыс. тонн зерна (рост в 1,3 раза).

В декабре 2024 года в Петербурге погрузка составила более 561,9 тыс. тонн (+2,8% к декабрю предыдущего года).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год погрузка на сетях Октябрьской железной дороги в Ленинградской области составила 24,4 млн тонн — на 5,5% меньше, чем в 2023 году.

Андрей Цедрик