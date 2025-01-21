ООПТом дешевле

Мэрия Перми подготовила проект решения о возврате 5,3 га земли по ул. Встречной в состав ООПТ «Черняевский лес». Ранее территорию под базой «Чайка», принадлежащую девелоперу «Мегаполис», решением думы исключили из состава ООПТ, но ноябрьское постановление Седьмого кассационного суда признало это решение недействительным. При этом параллельно с возвратом участка в ООПТ администрация прорабатывает подготовку материалов для обжалования решения суда. Эксперты говорят, что своими действиями власти рассчитывают минимизировать риск по этому участку и соблюсти законодательство. В случае включения площадки в ООПТ ее можно использовать в коммерческих целях в соответствии с нормами и правилами: в досуговой, развлекательной и туристической сферах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми по решению суда готовится вернуть изъятый ранее участок в 5,3 га обратно в состав Особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», рассказал «Ъ-Прикамье» информированный собеседник. Проект включения спорной площадки в ООПТ могут вынести на рассмотрение гордумы уже в феврале, добавил собеседник. В ноябре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) признал недействительным решение Пермской думы об исключении из состава ООПТ «Черняевский лес» 5,3 га, принадлежащих девелоперской группе «Мегаполис». Истцом и заявителем удовлетворенной жалобы в этом деле является пермская общественница Вера Сединина. В картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции информации о подаче жалобы на решение нет.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в настоящий момент прорабатывается вопрос подготовки материалов для обжалования решения суда в вышестоящую инстанцию. «Во исполнение решения кассационного суда подготовлен проект решения Пермской городской думы, в соответствии с которым территория площадью 5,3 га, ранее исключенная, будет включена в состав ООПТ. Проект планируется к рассмотрению на заседании Пермской городской думы после процедуры согласования в администрации Перми»,— рассказали в управлении.

В группе «Мегаполис» не стали комментировать планы администрации по возврату своего участка в ООПТ.

Земельный участок площадью 5,3 га занят базой отдыха «Чайка» (ул. Встречная, 33). По данным группы ВКонтакте, база работает и сейчас. Актив принадлежал одно­именному ООО, которое затем продало его пермскому ООО «Макс-СБ». В мае 2023 года Пермская дума приняла решение об исключении спорной площадки из состава ООПТ «Черняевский лес». Затем участок продали ООО «СЗ „Петрокоминвест“», связанному с группой «Мегаполис». Планы развития этой территории в «Мегаполисе» не раскрывали.

Экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина обратилась в Пермский краевой суд, требуя отменить решение гордумы, в сентябре 2023 года. Общественники опасались, что после вывода из состава ООПТ землю отдадут под застройку, что может нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск гос­пожи Седининой и признал незаконным решение гордумы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Вторая инстанция сочла, что выводы общества о ненужности изъятого участка для ООПТ подробно мотивированы. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал жалобу Веры Седининой, оспаривавшей решение предыдущей инстанции.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров обратил внимание, что возвращение участка в 5,3 га в состав ООПТ «Черняевский лес» повлечет значительные ограничения для владельца — группы «Мегаполис». Территория будет подлежать строгим экологическим нормам и правилам, направленным на сохранение природного ландшафта. «Владельцу придется согласовывать любые действия с органами экологии, что может существенно затруднить использование участка для коммерческих целей. Кроме того, возможны ограничения на ведение хозяйственной деятельности, такой как вырубка деревьев или изменение ландшафта»,— перечислил Евгений Жаров. По его словам, мэрия может включать участок в состав ООПТ при одновременной подготовке материалов по обжалованию судебного решения, чтобы минимизировать риски и соблюсти законодательство.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин полагает, что после возврата в состав ООПТ участок по ул. Встречной можно использовать в коммерческих целях (досуговых, развлекательных и туристических). Но предварительно владелец площадки должен согласовать ее развитие с властями города. Например, там могут появиться рестораны разных уровней, центры с досуговой инфраструктурой или современная гостиница. «Можно разработать концепцию для этой территории, сделать ее „изюминкой“ Черняевского леса, интересным, динамичным местом. Возможностей для этого достаточно, в том числе, развитие в туристическом плане»,— рассуждает господин Суетин.

По словам совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, в случаях, когда участок, приобретенный девелопером под жилую застройку, оказался не пригоден для этого, компания может попытаться расторгнуть договор купли-продажи площадки в суде или взыскать убытки с продавца. Кроме того, есть вариант с передачей территории городу или использованием земли в соответствии с регламентами. «Возможна продажа участка для целей, не связанных с жилищным строительством: для рекреации, обновления или возведения новой базы отдыха. Это позволит бизнесу хоть как-то возместить убытки»,— считает Андрей Ляшков.

Евгения Ахмедова