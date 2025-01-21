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Коммерсантъ FM
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Skoda построит во Вьетнаме свой завод, вложив $500 млн

Сегодня, 21 января, стало известно, что чешский автопроизводитель Skoda (входит в Volkswagen Group) намерен завершить строительство своего автозавода во Вьетнаме уже в первом квартале текущего года. Об этом стало известно в ходе прошедшей в Праге встречи между премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и главой Skoda Клаусом Зелмером.

Инвестиции Skoda в проект составляют около $500 млн. В 2022 году между чешской компанией и вьетнамской Thanh Cong Group было подписано соглашение о начале продаж и производства автомобилей Skoda во Вьетнаме. После этого Skoda начала экспортировать свои автомобили во Вьетнам и строить там завод. Первыми моделями Skoda, собранными во Вьетнаме, станут седан Slavia и кроссовер Kushaq.

Вьетнамское предприятие Skoda станет первым для чешской компании заводом в Юго-Восточной Азии. На встрече с премьером глава Skoda заявил: «Вьетнам становится для нас важнейшими воротами на рынок стран АСЕАН. У Вьетнама есть все возможности, чтобы стать производственным хабом Skoda для всего этого региона». В свою очередь, премьер-министр поблагодарил компанию Skoda за инвестиции в экономику страны и предложил компании изучить новые возможности для развития бизнеса во Вьетнаме.

Евгений Хвостик

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