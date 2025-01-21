Ничего наличного

Во всех пассажирских автобусах на территории Прикамья планируется отказаться от оплаты наличными и полностью перейти на оплату картами, сообщил вчера вице-премьер Андрей Алякринский. Вопрос ограничения «налички» уже внесен в Пермскую думу, но, по данным «Ъ-Прикамье», по инициативе депутатов пока отложен. Сторонники безналичной оплаты считают, что отказ от наличных позволит сэкономить на кондукторах и сделает региональный транспорт более современным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональные власти планируют перейти на безналичную оплату проезда в общественном транспорте во всех муниципалитетах. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский на заседании комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры. Сроки перехода он не обозначил.

Руководитель фракции «Справедливая Россия—За правду» Вероника Куликова заявила, что выступает против полного перехода на безналичную оплату. По словам депутата, отказ от оплаты наличными уже вызывает в Перми «серьезные дискуссии и возмущения». Также Вероника Куликова поинтересовалась, планируют ли региональные власти забирать полномочия по транспортному обслуживанию населения с муниципального уровня на краевой. «В Перми — все понятно: идет достаточно организованная транспортная реформа. Однако многие муниципалитеты еле-еле сводят концы с концами и очень сильно нуждаются в поддержке края. Ряд перевозчиков уже скрипя зубами выполняют контракты, так как у муниципалитетов не хватает денег»,— отметила депутат.

Андрей Алякринский ответил, что перераспределять полномочия в сфере общественного транспорта не планируется. Но региональные власти готовы оказать помощь муниципальным администрациям. Вице-премьер отметил, что в 2024 году в рамках различных программ муниципалитетам было передано около 100 автобусов. А в этом году региональные власти безвозмездно планируют передать в территории Прикамье автобусы, купленные в 2020 году и ранее работавшие в Перми. Так как этим автомобилям более пяти лет, они не могут использоваться для перевозок по маршрутам в краевой столице. Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что речь идет о 106 автобусах, принадлежащих МУП «Горэлектротранс» Перми и АО «Интранс Пермского края». Также господин Алякринский рассказал, что министерство прорабатывает вопрос субсидирования строительства газовых заправок в муниципалитетах.

Позицию Вероники Куликовой разделяют не все депутаты. Так, председатель инфраструктурного комитета Павел Черепанов, напротив, считает, что регион должен развивать возможности для безналичной оплаты проезда. «Время идет, меняется. Я понимаю, что есть категории людей, которые пока не могут платить по безналу. Но мы же должны двигаться вперед, а не сдерживать эти процессы»,— обозначил свою позицию господин Черепанов. Он добавил, что сохранение кондукторов экономически не выгодно: «Если мы будем держать тысячу кондукторов, то никогда не добьемся, чтобы транспортная система генерировала минимальные расходы на содержание. Это не вопрос оплаты, а вопрос оптимизации затрат министерства и перевозчиков».

Вопрос отмены наличной оплаты в общественном транспорте Перми уже находится на рассмотрении депутатов городской думы. Согласно проекту мэрии, оплата проезда на муниципальных маршрутах, в том числе, может осуществляться с использованием наличных и безналичных средств путем приобретения разового билета или билета длительного пользования. Как пояснили в департаменте транспорта Перми, продажу билетов водителями предполагается отменить. «Это повысит безопасность перевозок и снизит риск конфликтных ситуаций в салоне, исключив человеческий фактор»,— уточнили в департаменте.

Разовые билеты за наличные предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен приложить к валидатору и предъявить контролеру. При этом параллельно будет увеличено количество пунктов продажи билетов. В том числе, они появятся на ж/д вокзале и автовокзале. В мэрии уверены, что инициатива не станет причиной роста количества безбилетников, поскольку подразумевает именно изменение порядка оплаты, а не ограничение пассажира в выборе между наличной оплатой и безналичной.

На сегодня доля оплаты наличными в общественном транспорте Перми составляет около 2,5%, пояснили «Ъ-Прикамье» в департаменте транспорта городской администрации. В ведомстве уточнили, что для пермского транспорта создана выгодная линейка проездных, разработано и постоянно развивается мобильное приложение для оплаты проезда по QR-коду и bluetooth-метке, а также установлены валидаторы во всех автобусах и трамваях, позволяющие оплачивать проезд с банковских и транспортных карт. При этом количество валидаторов планируется увеличивать по просьбам пассажиров.

Предполагается, что решение может быть рассмотрено на пленарном заседании думы в январе. Однако, по данным «Ъ-Прикамье», по инициативе депутатов вопрос пока отложен: они запросили дополнительную информацию у мэрии — как отразится изменение формы оплаты на социально незащищенных слоях населения.

Как пояснил депутат, перевозчик Эдуард Мирзамухаметов, оплата проезда через водителя была временной мерой. После отказа от кондукторов, пояснил он, необходимость продавать билеты стала для водителей дополнительной нагрузкой. Принимать оплату водитель может только во время остановки, но зачастую пассажиры отвлекают водителя и во время движения, что создает дополнительную психоэмоциональную нагрузку и влияет на безопасность. Господин Мирзамухаметов уточнил, что доля наличной оплаты сегодня невысокая. Кроме того, в Перми уже хорошо развиты различные сервисы безналичной оплаты: в салоне достаточно валидаторов, есть возможность оплаты по QR-коду, через геологацию и с помощью банковский приложений. Депутат считает, что отказ от наличных может вызвать сложность только у гостей города или тех пассажиров, которые редко пользуются транспортом. Также перевозчик видит риски увеличения количества безбилетников. «У некоторых пассажиров появится причина не платить за проезд. Но это вопрос к контрольно-ревизионной службе, которая должна усилить свою работу»,— полагает он.

Председатель Совета муниципальных образований Прикамья, глава Кунгурского округа Вадим Лысанов отметил, что перспективы перехода к безналичной оплате обсуждаются не впервые. «Тема не новая. Учитывая большое количество банковских карт в обороте и нехватку кондукторов, это решение, видимо, назрело. Наличкой люди пользуются уже не так часто, а карты есть даже у детей. Поэтому, если удастся организовать нормальную работу этой системы, то будет неплохо, но и „зайцев“, возможно, станет больше. Хотя последнее зависит от организации контроля проезда»,— поделился глава муниципалитета.

Константин Кадочников, Ирина Суханова