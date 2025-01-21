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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла в I чтении закон о переносе маркировки импортного алкоголя

Законопроект о полном переносе маркировки импортного алкоголя в Россию с 1 марта 2026 года принят в Госдуме в первом чтении, следует из базы данных ГД. Сейчас маркировку наносят в качестве эксперимента в 11 регионах.

Согласно действующему законодательству, маркировка импортного алкоголя происходит до его ввоза в Россию. Законопроект предлагает начать маркировать зарубежное спиртное на постоянной основе и во всех регионах страны. Также правительство должно будет установить требования к местам маркировки и правила перемещения импортного алкоголя до мест его маркирования.

Законопроект о маркировке импортного алкоголя на территории РФ внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. В январе Минфин России предложил сдвинуть сроки начала маркировки с 1 марта 2026 года на 1 сентября 2025 года. Как рассказал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин, перенос сроков позволит снять риски введения запрета на маркировку алкоголя недружественными странами.

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