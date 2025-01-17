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Каждый пятый петербуржец до 35 лет имеет опыт работы в пункте выдаче заказов

В Петербурге каждый пятый житель (21%) в возрасте от 18 до 35 лет когда-то работал в пунктах выдачи заказов, еще 7% молодых людей задумываются о трудоустройстве в ПВЗ. Такими данными с «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования поделились аналитики «Яндекс Маркет».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно проведенному опросу, молодежи из Петербурга больше всего (49%) нравится в работе в ПВЗ возможность совмещать ее с учебой или другой профессией. Больше половины респондентов (61%) с необходимым опытом относятся к этой деятельности как к источнику дополнительного заработка. В среднем на пунктах выдачи они задерживаются до полугода (69%). При этом основным местом работы ПВЗ считают 39% молодых жителей города.

В целом работу в пунктах выдачи опрошенные петербуржцы воспринимают как молодежную (68%), так как важно выдерживать длительную физическую нагрузку (30%) и уметь пользоваться технологиями (26%). Также они считают, что такая работа помогает развивать навыки общения с людьми (42%), ответственность (24%) и стрессоустойчивость (21%). Кроме того, в Петербурге почти треть жителей (30%) считают работу в ПВЗ важной для общества — это в два раза больше, чем в других регионах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце декабря полиция задержала 45-летнюю петербурженку, избившую сотрудницу ПВЗ на улице Брянцева.

Андрей Цедрик

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