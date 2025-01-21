Миллионы растворились в транспортных узлах

В Краснодарском крае суд рассматривает дело Ильи Гудкова, бывшего гендиректора ФКУ «Ространсмодернизация». Он обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Следствие утверждает, что в период с 2014 по 2019 год Илья Гудков необоснованно согласовал прием работ по созданию и развитию различных транспортных узлов, что нанесло бюджету ущерб на сумму 850 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рассматриваемое Темрюкским райсудом Краснодарского края уголовное дело по фактам злоупотреблений в крупнейших проектах развития транспортной инфраструктуры юга России и Дальнего Востока расследовало управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу при участии ФСБ. По данным «Ъ», одним из основных фигурантов является Илья Гудков, занимавший с 2014 по 2019 год должность гендиректора ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры (Ространсмодернизация)». Экс-топ-менеджера обвиняют в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и трех эпизодах превышения полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как говорится в деле, в обязанности гендиректора ФКУ входил контроль над проектами «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск», «Развитие транспортного узла Восточный—Находка» и «Создание сухогрузного района порта Тамань». Детали обвинения в суде и полиции не сообщают, но как следует из размещенных в ГАС «Правосудие» судебных актах об избрании меры пресечения Илье Гудкову, один из эпизодов связан с тем, что в рамках проекта развития железнодорожной станции Новороссийск Илья Гудков принял у подрядчика работы, выполненные без проектной и рабочей документации. Топ-менеджер допускал и другие нарушения при подписании актов о приемке выполненных работ.

По данным полиции и ФСБ, незаконными действиями руководителя ФКУ бюджету был нанесен ущерб в сумме 850 млн руб.

Илья Гудков был арестован в сентябре 2023 года, в тот момент он занимал должность первого замдиректора компании «Невский экологический оператор», а перед этим в течение десяти месяцев был главой Российского экологического оператора. В январе 2024 года суд отпустил его из следственного изолятора под домашний арест, но следствие обжаловало эту меру, сославшись на то, что Илья Гудков обвиняется в совершении должностных преступлений, повлекших тяжкие последствия, которые направлены против государственной власти. В марте 2024 года экс-топ-менеджер вновь был помещен под стражу, в настоящее время мера пресечения продлена до июня текущего года. Во время следствия Илья Гудков частично признавал вину. Получить комментарий защитника подсудимого адвоката Павла Кисловского не удалось. В ФКУ «Ространсмодернизация» не смогли оперативно предоставить «Ъ» комментарий.

В деле о злоупотреблениях при развитии транспортной инфраструктуры есть и другие эпизоды, следственные действия по которым продолжаются. В частности, один из бывших заместителей директора ФКУ «Ространсмодернизация» обвиняется в превышении полномочий при приемке работ в морском порту в Приморском крае. Некачественно выполненные строительно-монтажные работы были оплачены, объект до сих пор не завершен, государству причинен ущерб на 260 млн руб., утверждает следствие. Кроме того, подрядчиков транспортных проектов подозревают в хищении бюджетных средств в объеме более 4 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар